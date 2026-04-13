Tay Ho Half Marathon 2026 quy tụ 10.000 vận động viên tại Hà Nội

Hàng nghìn vận động viên cùng nhau tranh tài tại vạch đích của cự ly 21 Km. (Ảnh BTC)

Sự kiện năm nay tiếp tục có sự đồng hành của BIM Group với vai trò Nhà tài trợ Thương hiệu, góp phần nâng cao quy mô tổ chức và trải nghiệm vận động viên.

Sự bứt phá của các vận động viên phong trào và chuyên nghiệp trên các cung đường đã tạo nên những kỷ lục mới đầy ấn tượng. Kết quả chung cuộc cự ly Bán Marathon 21km hạng mục nam đã vinh danh Nguyễn Trung Cường với thành tích 1 giờ 12 phút 36 giây, theo sau là Dương Minh Hùng (1 giờ 12 phút 37 giây) và Filipov lulian (1 giờ 16 phút 23 giây). Ở hạng mục nữ, những gương mặt xuất sắc nhất lần lượt gọi tên Nguyễn Thị Oanh với thành tích 1 giờ 18 phút 26 giây , cùng Phạm Thị Hồng Lệ (1 giờ 20 phút 13 giây) và Bùi Thị Thu Hà (1 giờ 22 phút 40 giây).

Nguyễn Trung Cường về nhất cự ly 21km dành cho nam. (Ảnh BTC)

Theo ông Vũ Văn Phong – Trưởng ban tổ chức, Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group được định hướng trở thành một hoạt động thể thao thường niên gắn với cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần vận động và xây dựng hình ảnh năng động cho Thủ đô. Công tác tổ chức được triển khai từ sớm với sự phối hợp của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an toàn, điều kiện thi đấu và trải nghiệm cho vận động viên.

Ông Vũ Văn Phong - Giám đốc công ty cổ phần Vũ Media, Trưởng ban tổ chức tại sự kiện. (Ảnh BTC)

Đồng hành với vai trò Nhà tài trợ Thương hiệu, đại diện BIM Group cho biết việc tiếp tục gắn bó với giải chạy là một phần trong định hướng thúc đẩy lối sống năng động và các hoạt động cộng đồng tại đô thị. Theo doanh nghiệp, các sự kiện thể thao quy mô lớn không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, mà còn tạo ra những không gian kết nối, hình thành nhịp sống tích cực – yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo môi trường sống bền vững.

Phạm Thị Lý, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại tập đoàn BIM GROUP chia sẻ tại giải Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group

Với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên, trong đó có khoảng 1.500 vận động viên quốc tế, sự kiện cũng góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú, di chuyển và dịch vụ tại Hà Nội trong dịp cuối tuần. Nhiều hoạt động bên lề như Expo, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm thể thao cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người tham dự.

Một điểm nhấn của mùa giải năm nay là thiết kế huy chương lấy cảm hứng từ hình tượng rồng – biểu tượng văn hóa gắn với Thăng Long – Hà Nội. Ban tổ chức cho biết đây là chi tiết nhằm tăng tính nhận diện và giá trị kỷ niệm cho vận động viên sau khi hoàn thành đường chạy.

Sau 6 mùa tổ chức, Tay Ho Half Marathon đang dần định hình là một giải chạy quy mô lớn gắn với không gian đô thị Hà Nội, hướng tới mục tiêu nâng cao tiêu chuẩn tổ chức và mở rộng quy mô trong những năm tới, với sự đồng hành của các đơn vị tổ chức và doanh nghiệp, trong đó có BIM Group.

Thông tin chi tiết và hình ảnh giải đấu: https://tayhohalfmarathon.com