Văn Hậu đưa con trai xuống sân bóng chơi đùa, Doãn Hải My không giống như mọi lần

Tối ngày 12/4, Doãn Hải My xuất hiện trên khán đài sân vận động PVF để theo dõi trận đấu giữa CAHN và PVF-CAND, người đẹp sinh năm 2001 cùng con trai diện trang phục giản dị nhưng vô cùng rạng rỡ. Sự hiện diện của "nàng WAG" được xem là hành động "tiếp lửa" quan trọng, ủng hộ tuyệt đối dành cho chồng.

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, thái độ của Doãn Hải My lại không giống như những lần đi xem bóng đá khác. Ngày thường, cô nàng thường bế con trai xuống sân, hoặc khu vực lan can gần sân để trò chuyện, động viên chồng sau trận đấu. Nhiều lần ống kính truyền thông còn bắt gặp cặp đôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào. Lần này thì khác, bảo mẫu của nhà Hải My đưa bé Lúa xuống sân cho Văn Hậu, còn nàng WAG không lộ diện. Hải My sau đó cũng không cùng chồng con di chuyển về nhà bằng xe riêng.

Ở dưới sân, Văn Hậu đưa con trai đi giao lưu cùng CĐV sau trận đấu. Nhóc tỳ cũng được tham gia vào bữa tiệc sinh nhật ngay trên sân của tiền vệ Quang Hải. Hai bố con Văn Hậu cùng chơi đùa, chạy dưới sân trước khi di chuyển vào phòng thay đồ rồi về nhà.

Về phía Đoàn Văn Hậu, trong trận đấu thuộc vòng 18 V.League 2025/26 này, anh tiếp tục được HLV Polking tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu. Dù có sự cổ vũ nồng nhiệt từ gia đình, song đây là một ngày thi đấu không thực sự trọn vẹn với hậu vệ này và các đồng đội. Dù Đình Bắc sớm đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước, nhưng sai lầm ở hàng thủ trong hiệp hai đã khiến đội khách bị PVF-CAND cầm hòa với tỷ số 1-1.

