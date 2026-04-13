HLV Mano Polking: "Văn Hậu là cầu thủ chuyên nghiệp"

Màn trình diễn của Đoàn Văn Hậu trong trận gặp CAHN 1-1 PVF-CAND tối 12/4 đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ HLV Mano Polking. Ông nhấn mạnh rằng đẳng cấp của hậu vệ quê Thái Bình là điều không cần bàn cãi:

"Văn Hậu là mẫu cầu thủ mà bạn không bao giờ phải lo lắng về việc duy trì phong độ đỉnh cao, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu ấy vẫn thi đấu chuyên nghiệp. Hôm nay Văn Hậu thi đấu rất mạnh mẽ trong phòng ngự, với trận đấu quay trở về đá hậu vệ biên như trước đây. Và cậu ấy cũng đã hỗ trợ đồng đội rất nhiều bằng những quả tạt chính xác. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có Hậu trong đội mình".

Văn Hậu có trận thi đấu năng nổ (Ảnh: VPF)

Trong suốt trận đấu, Văn Hậu đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ khi duy trì sự tỉnh táo và tầm ảnh hưởng lớn nơi hành lang cánh. Dù CLB Công an Hà Nội không thể giành trọn 3 điểm trước một PVF-CAND thi đấu kiên cường và đầy kỷ luật, màn trình diễn cá nhân của anh vẫn để lại những dấu ấn đậm nét. Khả năng đọc tình huống thông minh và những pha leo biên đầy tốc độ của Văn Hậu chính là "chìa khóa" mở ra nhiều phương án tấn công cho đội bóng ngành Công an.

Đáng chú ý, nguồn sức mạnh giúp Văn Hậu thi đấu thăng hoa còn đến từ hậu phương vững chắc. Trên khán đài sân vận động, bà xã Doãn Hải My đã xuất hiện cùng con trai để tiếp lửa cho nam cầu thủ. Trong bối cảnh V.League đã bước vào giai đoạn quyết liệt, việc giữ vững tâm lý và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình là điểm tựa quan trọng tiếp thêm động lực cho Văn Hậu tiếp tục tỏa sáng.