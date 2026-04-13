Đoàn Văn Hậu bị cấm thi đấu 1 trận

Trong cuộc đối đầu kịch tính giữa CLB CAHN và PVF-CAND ngày 12/4, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài ở phút thứ 39. Đáng chú ý, đây đã là thẻ vàng thứ ba mà cầu thủ sinh năm 1999 phải nhận kể từ đầu mùa giải V.League 2025/26, sau hai lần bị thẻ vàng trước đó trong các trận gặp HAGL và Hà Nội FC.

Theo quy định bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, với việc tích lũy đủ 3 thẻ vàng, Đoàn Văn Hậu sẽ bị đình chỉ thi đấu một trận kế tiếp. Như vậy, hậu vệ sinh năm 1999 sẽ buộc phải ngồi ngoài trong chuyến làm khách của CLB CAHN trước CLB TP.HCM tại vòng 19 V.League 2025/26 ngày 19/4.

Đây được xem là một tổn thất không nhỏ đối với đoàn quân của HLV Mano Polking. Kể từ khi tái xuất sau thời gian dài điều trị chấn thương, Văn Hậu đã nhanh chóng lấy lại phong độ và khẳng định vai trò không thể thay thế bên hành lang cánh trái. Thống kê cho thấy sự ảnh hưởng rõ rệt của anh, trong các trận có sự góp mặt của Văn Hậu, đội bóng ngành Công an đã giành tới 6 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua duy nhất 1 trận.

Văn Hậu đang có phong độ ổn định sau chấn thương (Ảnh: Như Hoàn)

Không chỉ là "lá chắn" thép nơi hàng phòng ngự, nhà vô địch AFF Cup 2018 còn tích cực đóng góp vào mặt trận tấn công với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo từ đầu mùa. Sự đa năng và kinh nghiệm của anh là yếu tố quan trọng giúp CLB CAHN duy trì ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách với đội bám đuổi ngôi vô địch là Thể Công Viettel.