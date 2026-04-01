Sai lầm kinh điển tại phòng gym: Tại sao càng tập ngực, dáng càng gù?

Trong thế giới thể hình, có một thực trạng phổ biến nhưng ít người thừa nhận là nhiều người thường chỉ tập trung vào những gì nhìn thấy được trong gương. Kết quả là những cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi ra đời, nhưng đi kèm với đó là một vóc dáng biến dạng mà giới chuyên môn gọi vui là tư thế "vượn người". Đây là hệ quả tất yếu của việc mất cân bằng cơ bắp nghiêm trọng giữa nhóm cơ đẩy và nhóm cơ kéo.

Cơ thể con người là một hệ thống đòn bẩy và dây kéo tinh vi. Khi bạn dồn toàn bộ tâm trí vào các bài đẩy (Push) như Bench Press hay Chest Fly mà ngó lơ các bài kéo (Pull) cho vùng lưng, bạn đang tự tạo ra một "cuộc chiến" nội bộ mà phần thắng nghiêng hẳn về phía trước dẫn đến gù.

Về mặt giải phẫu, cơ ngực (Pectoralis Major) khi được tập luyện quá mức sẽ trở nên ngắn và bó cứng, liên tục kéo xương bả vai và khớp vai về phía trước. Trong khi đó, các nhóm cơ đối kháng ở phía sau như cơ trám (rhomboids), cơ thang dưới và vai sau lại quá yếu ớt, không đủ lực để giữ khung xương ở vị trí trung tính. Kết quả là đôi vai bị đổ sụp, lưng trên gù xuống và đầu có xu hướng nhô ra trước, một tư thế không chỉ làm mất đi vẻ thẩm mỹ mà còn khiến chiều cao thực tế của người tập bị "ăn bớt" đáng kể.

Đừng chỉ chăm tập ngực mà quên tập lưng (Ảnh minh hoạ)

Những hệ lụy âm thầm dưới lớp cơ bắp

Sai lầm này không dừng lại ở câu chuyện ngoại hình. Việc duy trì tư thế "vượn người" lâu ngày sẽ dẫn đến Hội chứng chèn ép vai. Khi không gian trong khớp vai bị thu hẹp do tư thế lệch lạc, các gân cơ xoay sẽ bị cọ xát và tổn thương, gây ra những cơn đau nhói mỗi khi nâng cánh tay.

Chưa dừng lại ở đó, áp lực khủng khiếp sẽ dồn lên cột sống cổ và thắt lưng. Khi lồng ngực bị ép lại, khả năng hít thở sâu bị hạn chế, khiến lượng oxy cung cấp cho cơ thể trong quá trình vận động nặng bị sụt giảm. Nhiều vận động viên phong trào thường thắc mắc tại sao họ nhanh mệt hoặc thường xuyên đau mỏi cổ vai gáy, mà không biết rằng nguyên nhân nằm ngay ở lịch tập "lệch pha" của chính mình.

Quy tắc "Kéo nhiều hơn Đẩy"

Để thoát khỏi hình thể "vượn người", hãy tập lưng nhiều như, hoặc thậm chí là gấp đôi tập ngực.

- Thay vì dành riêng một ngày chỉ để tập ngực, hãy chuyển sang mô hình tập luyện theo nhóm cơ đối kháng. Cứ một bài đẩy ngực phải đi kèm với một bài kéo lưng (như Seated Row hoặc Pull-up) để đảm bảo lực kéo lên xương bả vai luôn được cân bằng.

- Việc giãn cơ sau buổi tập không còn là tùy chọn mà là bắt buộc. Hãy giúp các sợi cơ ngực được kéo dài ra, giảm bớt áp lực kéo lên khớp vai.

- Đừng bỏ qua nhóm cơ vai sau và cơ trám. Những bài tập như Face Pull hay Reverse Fly chính là chìa khóa để "mở" lồng ngực và kéo vai về đúng vị trí tự nhiên.