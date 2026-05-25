Cầu thủ nổi tiếng bị nàng hoa khôi từ chối 3 lần, sau 10 năm cuộc sống thế nào?

Trong làng bóng đá Việt Nam, Quế Ngọc Hải không chỉ nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán trên sân cỏ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao sân cỏ là một tổ ấm bình yên bên người vợ hoa khôi và ba thiên thần nhỏ đáng yêu. Đây được coi là một trong những chuyện tình đẹp và bền vững nhất của bóng đá nước nhà.

Cơ duyên đưa Quế Ngọc Hải gặp gỡ bà xã Dương Thùy Phương bắt đầu từ năm 2014. Khi đó, Thùy Phương đang là một cô sinh viên nổi bật và xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Vinh. Vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của cô gái đồng hương đã ngay lập tức chiếm trọn trái tim chàng cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, hành trình chinh phục nàng hoa khôi của Ngọc Hải không hề dễ dàng. Anh từng bị từ chối đến 3 lần vì Thùy Phương vốn là người khép kín, e ngại cuộc sống ồn ào xung quanh các cầu thủ nổi tiếng. Không nản chí, suốt gần 2 năm trời kiên trì nhắn tin quan tâm và chứng minh sự chân thành, Ngọc Hải mới nhận được cái gật đầu từ người đẹp.

Hải Quế 2 năm mới tán đổ nàng khoa khôi

Sau nhiều năm hẹn hò đầy kín tiếng để bảo vệ tình yêu trước truyền thông, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2018. Sau nhiều năm gắn bó, tổ ấm của họ ngày càng trọn vẹn và tràn ngập tiếng cười khi lần lượt đón ba thiên thần nhỏ bé Sunny, bé Kem và em bé thứ ba chào đời năm 2025. Dù đã là mẹ ba con, Thùy Phương vẫn khiến cư dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng đằm thắm, mặn mà và khả năng kinh doanh giỏi giang để làm chỗ dựa kinh tế cùng chồng.

Gia đình 5 thành viên của Quế Ngọc Hải

Nếu như trên sân đấu, Quế Ngọc Hải là một trung vệ thép đầy máu lửa và gai góc, thì khi cởi bỏ quần đùi áo số, anh lập tức biến thành "ông chồng quốc dân" chính hiệu. Cầu thủ xứ Nghệ nổi tiếng là người cuồng vợ và thương con hết mực. Mỗi khi không phải thi đấu xa nhà, anh đều dành trọn vẹn thời gian để phụ vợ dọn dẹp, tự tay chăm sóc và chơi đùa cùng các con. Trên trang cá nhân, Ngọc Hải không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình, cùng những lời cảm ơn chân thành gửi đến người bạn đời đã chấp nhận lui về phía sau làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của anh.

Gia đình hạnh phúc của Ngọc Hải và Thuỳ Phương

Vợ con đi cổ vũ Ngọc Hải thi đấu

Ảnh: FBNV