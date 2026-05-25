Messi chấn thương ngay trước thềm World Cup

Lionel Messi phải xin rời sân sớm vì bị đau trong trận thắng 6-4 của Inter Miami trước Philadelphia sáng nay 25/5. Chấn thương này diễn ra ngay trước thềm World Cup 2026 khiến người hâm mộ rất lo lắng.

Trận đấu tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) đã diễn ra vô cùng kịch tính với cơn mưa 10 bàn thắng. Ngay trong 9 phút đầu, Philadelphia đã bất ngờ ghi liền 2 bàn để dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Inter Miami nhanh chóng đáp trả. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 4-4 đầy kịch tính. Trong đó, Messi có 2 đường kiến tạo cho Berterame ghi bàn, còn Luis Suarez cũng lập một cú đúp.

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt đáng chú ý nhất xảy ra ở phút 73. Messi cảm thấy bị đau và chủ động xin ban huấn luyện cho thay ra nghỉ. Sau đó, ngôi sao người Argentina đi thẳng vào đường hầm. Việc Messi dính chấn thương vào lúc này khiến ban huấn luyện và cổ động viên đội tuyển Argentina đứng ngồi không yên, bởi Vòng chung kết World Cup 2026 đã cận kề.

Sau khi Messi rời sân, Inter Miami vẫn chơi tốt nhờ sự tỏa sáng của Luis Suarez. Phút 80, tiền đạo này tận dụng cơ hội đá bồi để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 5-4. Đến phút bù giờ 90+2, Rodrigo De Paul ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng chung cuộc 6-4 cho Inter Miami.

Dù Inter Miami giành trọn 3 điểm, nhưng điều người hâm mộ quan tâm nhất hiện tại là tình hình sức khỏe của Messi. Ai cũng hy vọng chấn thương của siêu sao 38 tuổi không quá nghiêm trọng để anh kịp tham dự kỳ World Cup sắp tới.