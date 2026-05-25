Khoảnh khắc triệu fan Arsenal vỡ oà: Chính thức nâng cúp, khép lại mùa giải vô địch bằng màn nhuộm đỏ sân khách cực cảm xúc

Arsenal đã chính thức khép lại mùa giải 2025/26 theo cách không thể cảm xúc hơn khi đánh bại Crystal Palace 2-1 tại Selhurst Park, trước khi nâng cao chiếc cúp Premier League giữa biển CĐV cuồng nhiệt của mình. Chỉ vài ngày sau khi chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài suốt 22 năm, thầy trò Mikel Arteta tiếp tục biến sân Selhurst Park thành “đại tiệc đỏ trắng” với màn ăn mừng bùng nổ chưa từng có.

Gabriel Jesus là người mở tỷ số cho Arsenal trước khi Noni Madueke nhân đôi cách biệt, giúp Pháo thủ kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Jean-Philippe Mateta ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Crystal Palace ở cuối trận nhưng không thể ngăn Arsenal hoàn tất chiến thắng trong ngày lịch sử.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cảm xúc vỡ òa. Các cầu thủ Arsenal lao vào nhau ăn mừng trước khán đài phủ kín sắc đỏ của hàng nghìn Gooner hành quân tới sân khách. Confetti tung bay, pháo hoa rực sáng còn những bài hát quen thuộc của CĐV Arsenal vang vọng khắp Selhurst Park.

Martin Odegaard trêu chọc các đồng đội trước khi nâng cao chiếc cúp vô địch (Ảnh: PA)

Những cảnh tượng hân hoan tràn ngập sân Selhurst Park khi cầu thủ người Na Uy nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh (Ảnh: GETTY)

Người dân phía bắc London không giấu nổi niềm vui sướng (Ảnh: GETTY)

Các cầu thủ vô cùng tự hào khi đã chấm dứt 22 năm chờ đợi vinh quang tại giải Ngoại hạng Anh. (Nguồn: GETTY)

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Arsenal nâng cúp Premier League trên sân khách - một khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt với đội bóng Bắc London. Mùa giải này chứng kiến Arsenal thống trị Premier League đầy thuyết phục. Họ kết thúc mùa với 85 điểm, hơn đội xếp thứ hai tới 7 điểm. Không chỉ vô địch, Arsenal còn lập nên hàng loạt thống kê đáng kinh ngạc như không nhận bất kỳ quả phạt đền nào và không có cầu thủ nào bị thẻ đỏ trong suốt mùa giải.

Danh hiệu này cũng giúp Mikel Arteta đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên đưa Arsenal vô địch Premier League kể từ sau kỷ nguyên của Arsene Wenger và mùa giải huyền thoại “The Invincibles” 2003/04. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu là màn ra mắt của tài năng trẻ Max Dowman. Ở tuổi 16 và 144 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính cho Arsenal tại Premier League và thậm chí còn được nhận huy chương vô địch ngay trong trận debut.

Sau nhiều năm kiên trì tái thiết dưới thời Arteta, Arsenal cuối cùng cũng đã trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. Nhưng với Pháo thủ, mùa giải trong mơ này vẫn chưa kết thúc.

Ngay sau màn ăn mừng cuồng nhiệt tại Selhurst Park, Arsenal sẽ tiếp tục hướng sự tập trung tới trận chung kết Champions League - nơi họ đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp lịch sử.