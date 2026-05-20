Sao Arsenal giấu nỗi đau tan vỡ hôn nhân, trở thành người hùng đưa đội bóng vô địch đầy cảm xúc sau 22 năm

Đầu tháng 5/2026, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin cuộc hôn nhân giữa Trossard và người bạn đời lâu năm Laura Hilven đã đổ vỡ sau 13 năm gắn bó. Laura thậm chí xóa toàn bộ hình ảnh chụp cùng chồng trên mạng xã hội trước khi chính thức xác nhận cả hai đã “ly thân được một thời gian”.

Trong bài đăng đầy xúc động, cô viết: “Với tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng dành cho nhau, chúng tôi đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn là chia tay trong hòa bình".

Laura cho biết cả hai đã âm thầm sống ly thân trong thời gian dài để có đủ không gian giải quyết mọi chuyện một cách riêng tư. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi suốt mùa giải vừa qua, Trossard gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào ngoài sân cỏ.

Giữa lúc cuộc sống cá nhân rơi vào khủng hoảng, tuyển thủ Bỉ vẫn lặng lẽ trở thành quân bài cực kỳ quan trọng trong hành trình giúp Arsenal chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài suốt 22 năm. Khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đến ở trận gặp West Ham United FC, khi Trossard ghi bàn thắng quý hơn vàng ở phút 87 giúp Arsenal thắng 1-0 trong trận áp chót mùa giải.

Đó không chỉ là bàn thắng đưa “Pháo thủ” tiến sát chức vô địch, mà còn là pha lập công đầu tiên của anh trong năm 2026 sau nhiều tháng sa sút phong độ. Sau khi ghi bàn, Trossard thực hiện màn ăn mừng bằng động tác dùng ống nhòm quen thuộc để gửi tới cậu con trai Thiago - một khoảnh khắc khiến nhiều cổ động viên xúc động khi biết những gì anh đang phải trải qua ngoài đời. Trossard và Laura có với nhau hai con trai là Thiago và Amadeo.

Ít tháng trước, ngôi sao người Bỉ từng được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal. Tính đến cuối năm 2025, anh ghi 7 bàn và có 6 kiến tạo, liên tục tỏa sáng trước các đối thủ lớn. Nhưng bước sang năm 2026, phong độ của Trossard tụt dốc rõ rệt. HLV Mikel Arteta giảm dần thời lượng thi đấu của anh sau chuỗi màn trình diễn thiếu ổn định.

Từ tháng 2 đến tháng 4, Trossard chỉ đá chính 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Khi Arsenal chững lại ở giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải, chính anh cũng vật lộn để tìm lại cảm hứng chơi bóng. Nhìn lại những biến cố trong đời sống cá nhân, nhiều người mới hiểu vì sao cầu thủ 31 tuổi không thể duy trì phong độ cao xuyên suốt mùa giải.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm Arsenal cần nhất, Trossard lại xuất hiện. Arteta tiếp tục đặt niềm tin vào cậu học trò ở giai đoạn cuối mùa và ngôi sao người Bỉ đã đáp trả đầy mạnh mẽ. Anh đá chính toàn bộ các trận đấu của Arsenal trong tháng 5 ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, góp phần quan trọng giúp đội bóng tiến gần cú đúp lịch sử.

Huyền thoại Patrick Vieira còn ca ngợi Trossard là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng trước Burnley FC. Đáng chú ý, trong lễ ăn mừng chức vô địch tại Emirates Stadium, khi phần lớn các cầu thủ Arsenal xuất hiện cùng vợ con bên sân, Trossard lại lặng lẽ đi một mình.

Sau vòng tri ân khán giả, anh tiến đến khu vực khán đài để ký tặng chiếc áo đấu cho một người hâm mộ đến từ Nhật Bản chỉ để sang Anh xem anh thi đấu. Trong mỗi mùa giải vô địch luôn có một người hùng thầm lặng đứng lên ở thời khắc quyết định. Với Arsenal mùa này, cái tên ấy có lẽ chính là Leandro Trossard - người âm thầm chịu đựng biến cố hôn nhân nhưng vẫn chiến đấu đến cùng để giúp “Pháo thủ” viết lại lịch sử.