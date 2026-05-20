Vì sao Văn Quyết bị ghét?

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, hiếm có cầu thủ nào tạo ra hai luồng dư luận đối nghịch mạnh mẽ như Nguyễn Văn Quyết. Tiền đạo thủ quân của Hà Nội FC là hiện thân của một nghịch lý lớn một ngôi sao sở hữu tài năng kiệt xuất, gặt hái bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu, nhưng cũng là cái tên phải nhận nhiều sự định kiến và lượng "anti-fan" đông đảo bậc nhất giải quốc nội.

Văn Quyết bị ghét nhiều hơn yêu thích (Ảnh: HĐ)

Nguyên nhân lớn nhất khiến Văn Quyết thường xuyên phải nhận những ánh nhìn khắt khe từ người hâm mộ trung lập xuất phát từ phong cách thi đấu đầy gai góc trên sân cỏ. Bên cạnh tư duy chiến thuật thông minh, anh nổi tiếng là cầu thủ rất "quái", không ngần ngại sử dụng các tiểu xảo kín kẽ để giành lợi thế hoặc gây ức chế cho đối phương. Những pha tranh chấp quyết liệt quá mức, đặc biệt là các tình huống giật cùi chỏ, đã nhiều lần khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông.

Hệ quả là những án phạt kỷ luật nặng nề trong sự nghiệp như sự cố đẩy trọng tài năm 2016 khiến anh mất suất lên ĐTQG, hay án treo giò kịch khung 8 trận vào năm 2023 đã vô tình đóng đinh hình ảnh của Văn Quyết như một "gã phản diện" của bóng đá nội. Bên cạnh đó, đời tư của anh cũng luôn thu hút sự chú ý khi anh kết hôn với ái nữ của ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Mối nhân duyên với một nhân vật từng có tầm ảnh hưởng lớn trong làng bóng đá đôi khi lại trở thành cái cớ để dư luận hoài nghi về "sức mạnh hậu trường" của tiền đạo mang áo số 10.

Văn Quyết cưới con gái cựu chủ tịch CLB Sài Gòn, thời điểm đó hiếm có cầu thủ nào lấy tiểu thư của chủ động đội bóng nên càng khiến Văn Quyết bị dân tình không thích

Thủ lĩnh mẫu mực và kỷ lục gia lịch sử V.League

Bất chấp những thị phi búa vây bên ngoài đường biên, giá trị chuyên môn và tầm ảnh hưởng của Văn Quyết là điều không thể phủ nhận. Trong phòng thay đồ của Hà Nội FC, anh luôn được các đồng đội và đàn em kính trọng tuyệt đối nhờ sự chuyên nghiệp, thái độ tập luyện chăm chỉ cùng tố chất thủ lĩnh mẫu mực. Sự bền bỉ của anh chính là điểm tựa tinh thần, gồng gánh đội bóng Thủ đô vượt qua nhiều giai đoạn chuyển giao lực lượng đầy biến động.

Đẳng cấp của Quyết "Rừng" được chứng minh bằng những con số biết nói và một sự nghiệp hiển hách. Anh đang sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà mọi cầu thủ nội đều mơ ước với 5 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia cùng 2 danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam (2020, 2022). Đặc biệt, anh đã chính thức vượt qua cựu tiền đạo Lê Công Vinh để độc chiếm kỷ lục Chân sút nội vĩ đại nhất lịch sử V.League. Kỷ lục này không chỉ là một con số, mà là quả ngọt của 15 năm miệt mài cống hiến không ngừng nghỉ ở giải đấu cao nhất Việt Nam.

Văn Quyết có một sự nghiệp rực rỡ (Ảnh: FBNV)

Suy cho cùng, Văn Quyết là một mảng màu phức tạp và đặc biệt của sân cỏ nước nhà. Người hâm mộ có quyền không thích những pha tiểu xảo của anh, nhưng không thể phủ nhận trước tài năng, sự chuyên nghiệp và vị thế của một tượng đài tại V.League.