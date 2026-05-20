Đổ bộ GameVerse 2026, booth Play Together gây bão vì đông nghẹt

Không còn gói gọn sau màn hình điện thoại, thế giới đầy màu sắc của tựa game casual đình đám này đã thực sự bước ra đời thực. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, hàng nghìn bạn trẻ đã tạo nên một khung cảnh đông nghẹt, xếp hàng dài để cùng nhau hòa mình trong một không gian fandom đúng nghĩa.

Với thông điệp "5 Năm Rực Rỡ, Tiệc Vui Hết Cỡ", Play Together đã chứng minh vị thế không đối thủ trong việc chiều lòng cộng đồng người chơi Gen Z.

Đại tiệc sinh nhật từ trong game ra giữa đời thực: Check-in "cháy máy", minigame "vui hết cỡ"

Bước vào khu vực của Play Together tại GameVerse, Gen Z như được lạc vào một không gian sinh nhật ngoài trời mang concept Garden Party đầy tinh nghịch và dễ thương. Từng nhành hoa, ngọn cỏ rực rỡ sắc màu được bài trí tỉ mỉ, mang lại cảm giác vừa gần gũi, vừa dễ thương.

Tại đây, các bạn trẻ lập tức bị cuốn vào chuỗi trải nghiệm bùng nổ của chuỗi hoạt động Booth Activation. Mở đầu bằng màn "Nhập tiệc" check-in "cháy máy" tại khu vực Photobooth lung linh để rinh về những bức ảnh ngàn like, người tham gia tiếp tục đến với phần "Khai tiệc" qua minigame đọc tên các loại trái cây trong vườn đầy nhanh trí và ngập tràn tiếng cười. Không khí càng thêm phấn khích ở phần "Quẩy tiệc" khi các game thủ phải thực hiện hàng loạt nhiệm vụ ngẫu nhiên từ những NPC tinh nghịch xuất hiện bất ngờ ngay trong vườn tiệc, trước khi khép lại bằng khoảnh khắc "Nhận quà" đầy lắng đọng, ý nghĩa khi cả cộng đồng cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Play Together VNG.

Song song đó, khu vực Sân khấu chính cũng khiến người xem cháy hết mình với các tiết mục nhảy hiện đại sôi động kết hợp cùng dàn mascot đáng yêu đi tặng quà, nối tiếp là những trận Showmatch giao lưu kịch tính và màn đấu trí Kahoot nghẹt thở nhận về sự hưởng ứng từ đông đảo khán giả. Tâm điểm của chương trình chính là phần "Ăn tiệc sinh nhật" đầy bùng nổ với sự xuất hiện của ban nhạc rock trường học lấy cảm hứng từ trong game, và màn chúc mừng sinh nhật bên bánh kem kỷ niệm 5 năm. Màn ăn mừng sinh nhật cùng các Partner và Content Creator tạo ra điểm kết nối cảm xúc với người chơi, mang trọn vẹn một buổi tiệc sinh nhật từ trong game ra ngoài đời thật, thăng hoa trong niềm vui của một cộng đồng người chơi gắn kết. Cuối cùng, ngày hội khép lại một cách trọn vẹn và vỡ òa bằng hoạt động bốc thăm may mắn Lucky draw với những phần quà độc quyền cực kỳ giá trị.

Đứng ngồi không yên với "Vũ trụ Merchandise" và dàn KOLs đình đám

Một trong những lý do khiến booth Play Together VNG luôn trong tình trạng "quá tải" chính là sự xuất hiện của Bộ sưu tập merchandise chủ đề sinh nhật siêu độc quyền. Các fan cứng của tựa game này đã không giấu nổi sự thích thú khi được tận tay sờ, tận mắt thấy những vật phẩm bước ra từ thế giới ảo như: Gối ôm chú xúc xích, gấu bông sinh nhật, gấu bông mơ màng, túi tote chú xúc xích, bình nước sinh nhật, và nón cá kem cực kỳ đáng yêu.

Sức nóng càng được nhân lên gấp bội khi có sự góp mặt của dàn Content Creator và KOLs đình đám đồng hành cùng chiến dịch. Các bạn trẻ không chỉ được giao lưu, chụp ảnh mà còn được truyền ngọn lửa đam mê từ chính những người truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Nhìn dòng người đổ về kín lối tại sự kiện vừa qua, từ các PTG user lâu năm, những bạn trẻ non-PTG user tò mò ghé thăm, cho đến cả các gia đình nhỏ cùng dắt tay nhau đi chơi lễ hội, mới thấy Play Together VNG đã làm được nhiều hơn là một trò chơi giải trí. Play Together VNG đã thành công kiến tạo một "điểm hẹn cảm xúc" đích thực cho giới trẻ.

Hành trình 5 năm rực rỡ đã khép lại bằng một buổi đại tiệc offline không thể mãn nhãn hơn. Sự thành công vượt mong đợi của sự kiện lần này một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Play Together trong thị trường game casual tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu thế mạnh vượt trội về tư duy sáng tạo và một cộng đồng người chơi có mức độ tương tác, gắn kết cực kỳ cao, Play Together còn chứng minh mình là một thương hiệu đầy tiềm năng cho các chiến dịch hợp tác chiến lược, sẵn sàng đồng hành để tiếp tục tạo nên những sân chơi trải nghiệm đột phá, bùng nổ dành riêng cho tệp người chơi trẻ trong tương lai.