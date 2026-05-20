Khởi tranh giải bóng đá nữ VĐQG: Bước đột phá mới của VFF

Ngày 20/5, tại LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Thái Sơn Bắc đồng hành cùng với sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam.

Lễ công bố nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ VĐQG

Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 có 7 đội bóng tham dự gồm: Hà Nội I, Hà Nội II, Thái Nguyên T&T, Than KSVN, Phong Phú Hà Nam, TP. Hồ Chí Minh I và TP. Hồ Chí Minh II. Các đội bóng sẽ thi đấu 2 lượt (sân nhà, sân khách) tại các địa phương để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi khởi tranh từ ngày 20/6 đến 19/7; lượt về khởi tranh từ ngày 23/7 đến 21/8. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Women's Champions League mùa giải 2027/28.

Cúp vô địch giải đấu

Đội vô địch sẽ nhận về 500 triệu đồng, Nhì 300 triệu đồng và đội hạng Ba nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải phụ và cá nhân xuất sắc. Mùa giải 2026, giải đấu sẽ được trục tiếp trên nền tảng của VTVCab và các kênh của LĐBĐ Việt Nam VFF.

Năm 2026 đánh dấu bước đột phá khi VFF thí điểm cấp phép CLB cho giải bóng đá nữ VĐQG. Quy trình được thực hiện trên hệ thống trực tuyến, bắt buộc các CLB tham dự phải tuân thủ, nhằm hướng tới nâng cao tính chuyên môn, minh bạch và phát triển cho bóng đá nữ Việt Nam.