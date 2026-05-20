Gặp Đoàn Văn Hậu đưa vợ đi hẹn hò, "team qua đường" review nhan sắc thật của Doãn Hải My bằng 1 câu ngắn gọn

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từ lâu đã được biết đến là một trong những cặp đôi đình đám nhất nhì làng bóng đá Việt. Chính vì vậy, mọi động thái trong cuộc sống hôn nhân lẫn đời thường của cả hai đều nhận được sự chú ý đặc biệt từ phía công chúng và liên tục được cư dân mạng ghi lại. Mới đây nhất, một người qua đường đã vô tình bắt gặp và khoe ngay khoảnh khắc vợ chồng Văn Hậu đang cùng nhau đi hẹn hò tại một quán nước.

Trong bức ảnh được chia sẻ, cặp đôi diện trang phục giản dị và năng động để tận hưởng thời gian riêng tư bên nhau. Đoàn Văn Hậu thoải mái với áo phông, quần short và dép lê. Chàng hậu vệ ĐT Việt Nam đội mũ lưỡi trai nhưng vẫn chiếm spotligt nhờ vóc dáng cao lớn chuẩn vận động viên, nổi bật một góc quán. Bên cạnh, Doãn Hải My lại diện chiếc áo ba lỗ kẻ ngang phối cùng quần short ngắn khéo léo khoe vóc dáng thon gọn. Cả hai đứng sát cạnh nhau đầy tình tứ tại quầy gọi đồ. Doãn Hải My nghiêng đầu cho chồng xem nội dung trên điện thoại và chàng cầu thủ quê Thái Bình cũng sát lại gần lắng nghe.

Doãn Hải My ngoài đời được khen xinh không khác gì trên mạng (Ảnh: Huy)

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý và bàn tán hơn cả chính là diện mạo của Doãn Hải My ngoài đời thực qua góc nhìn chân thực của người qua đường. Không cần đến những bộ váy áo lộng lẫy khi dự sự kiện hay các lớp filter chụp ảnh sống ảo trên MXH, người qua đường để lại một lời nhận xét ngắn gọn nhưng cực kỳ chất lượng về nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu, khẳng định: "Ở ngoài cô ấy rất là xinh".

Lời khen ngắn gọn này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng bởi thực tế, dù là khi đi sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn luôn ghi điểm nhờ làn da mịn màng, đường nét thanh tú và thần thái rạng rỡ, cuốn hút tự nhiên. Cho đến nay, sau khi chính thức về chung một nhà và chào đón thiên thần nhỏ, nhan sắc của Doãn Hải My ngày càng mặn mà, chuẩn câu nói "gái một con trông mòn con mắt".

Doãn Hải My là một trong những nàng WAG xinh đẹp nhất làng bóng đá Việt