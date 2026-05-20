Arsenal đút túi số tiền kỷ lục lịch sử khi vô địch Ngoại hạng Anh

Chức vô địch Ngoại hạng Anh không chỉ giúp Arsenal giải cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm, mà còn mang về cho đội bóng này nguồn thu tài chính khổng lồ. Dự kiến, đội chủ sân Emirates sẽ bỏ túi từ 176 đến 178 triệu bảng từ ban tổ chức giải đấu, vượt qua kỷ lục 174,9 triệu bảng mà Liverpool từng lập ở mùa trước.

Theo quy định phân chia doanh thu của giải Ngoại hạng Anh, Arsenal được bảo đảm khoản tiền chia cơ bản trị giá 96,9 triệu bảng. Đây là số tiền cố định mà bất kỳ CLB nào tham gia giải đấu cũng nhận được, bao gồm tiền bản quyền truyền hình trong nước, quốc tế và doanh thu thương mại chung.

Nhờ giành ngôi vương, "Pháo thủ" nhận thêm khoảng 53,1 triệu bảng tiền thưởng thành tích – mức cao nhất giải đấu năm nay. Bên cạnh đó, sức hút lớn từ cuộc đua vô địch giúp Arsenal xuất hiện dày đặc trên các kênh sóng, mang về thêm cho họ khoảng 26 đến 28 triệu bảng tiền phát sóng trực tiếp.

Con số gần 180 triệu bảng này vẫn chưa dừng lại ở đó. Việc đăng quang ngôi vương nước Anh sẽ kích hoạt hàng loạt điều khoản thưởng từ các nhà tài trợ lớn của CLB, giúp doanh thu thực tế của Arsenal tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Sau nhiều năm kiên nhẫn đầu tư và xây dựng lực lượng dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal đã hái quả ngọt cả về danh hiệu lẫn kinh tế. Nguồn tài chính dồi dào này sẽ là bệ phóng vững chắc để đội bóng tái đầu tư vào lực lượng, chuẩn bị cho mục tiêu duy trì vị thế ở mùa giải tới và trước mắt là trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5.