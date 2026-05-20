Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm

Cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm của Arsenal đã chính thức chấm dứt vào rạng sáng ngày 20/5, sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Manchester City bị Bournemouth cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này, kết hợp với chiến thắng tối thiểu 1-0 của "Pháo thủ" trước Burnley ở vòng 37, đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm, qua đó lên ngôi vô địch sớm mà không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối cùng.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh (Ảnh: Arsenal FC)

Đây là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên của đội chủ sân Emirates kể từ mùa giải bất bại huyền thoại 2003-2004 dưới thời cựu huấn luyện viên Arsene Wenger. Suốt hơn hai mươi năm qua, Arsenal đã trải qua nhiều thăng trầm, nhiều lần tiến rất gần đến ngai vàng nhưng đều gục ngã ở giai đoạn quyết định. Danh hiệu lần này là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì và định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo đội bóng.

Hành trình lên ngôi của Arsenal ở mùa giải năm nay mang đậm dấu ấn bản lĩnh, thực dụng và khoa học. Thay vì lối chơi hoa mỹ nhưng dễ tổn thương như những năm trước, ông Mikel Arteta đã xây dựng nên một tập thể vô cùng vững chắc. Tính đến hết vòng 37, Arsenal sở hữu hàng phòng ngự mạnh nhất giải đấu khi chỉ để lọt lưới 26 bàn. Đáng chú ý, họ có tới 11 trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, minh chứng cho khả năng bảo vệ thành quả và chịu đựng áp lực cực tốt của các cầu thủ.

Bên cạnh sự chắc chắn của hàng thủ, sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân cũng là chìa khóa mở ra chiến thắng. Những trụ cột như Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz và Leandro Trossard luôn duy trì được phong độ ổn định. Đặc biệt, tân binh Viktor Gyokeres đã có mùa giải bùng nổ khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của câu lạc bộ với 14 pha lập công, giải quyết triệt để bài toán tiền đạo cắm mà Arsenal gặp phải trong nhiều năm qua.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của Manchester City vang lên, bầu không khí lễ hội đã bao trùm khắp các con phố ở Bắc London. Hàng vạn cổ động viên Arsenal đã đổ ra đường ăn mừng xuyên đêm. Nhiều huyền thoại của đội bóng và các nhân vật nổi tiếng cũng liên tục gửi lời chúc mừng đến câu lạc bộ trên các phương tiện truyền thông.

Arsenal sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh danh giá sau trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Crystal Palace trên sân Selhurst Park. Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu sự trở lại vị thế đỉnh cao của một của một trong những thế lực lớn nhất bóng đá xứ sở sương mù.