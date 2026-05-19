Hot: Ronaldo chính thức tham dự World Cup 2026

Tối 19/5 (giờ Việt Nam), MXH "nổ tung" khi ĐT Bồ Đào Nha công bố danh sách chính thức các cầu thủ dự World Cup 2026, trong đó siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. CR7 sẽ tiếp tục góp mặt cùng ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, qua đó thiết lập cột mốc đáng kinh ngạc: 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ.

ĐT Bồ Đào Nha chốt danh sách dự World Cup 2026, trong đó có siêu sao Ronaldo

Từ cậu thiếu niên đầy ngẫu hứng với những pha đảo chân mê hoặc tại World Cup 2006 trên đất Đức, Ronaldo giờ đây đã trở thành một tượng đài sống của bóng đá thế giới. Suốt 20 năm, hành trình của CR7 gắn liền với những kỳ World Cup đáng nhớ: World Cup 2006, World Cup 2010, World Cup 2014, World Cup 2018, World Cup 2022 và World Cup 2026.

Ronaldo sẽ tham dự World Cup 2026

Không nhiều cầu thủ có thể duy trì đỉnh cao phong độ ở tuổi ngoài 40, nhưng Ronaldo vẫn đang thách thức mọi giới hạn của thời gian bằng thể trạng bền bỉ, ý chí phi thường và khát khao chiến thắng chưa bao giờ nguội tắt.

Trong khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc rời xa sân khấu lớn, CR7 vẫn tiếp tục viết thêm những chương huy hoàng cho sự nghiệp lẫy lừng của mình. Sự chuyên nghiệp trong tập luyện, chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt cùng tinh thần không bao giờ đầu hàng giúp anh duy trì vị thế của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Người hâm mộ vô cùng phấn khích trước thông tin Ronaldo tiếp tục tham dự World Cup 2026

World Cup 2026 vì thế không chỉ là thêm một giải đấu với Ronaldo, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ hiếm có của một huyền thoại sống. Với người hâm mộ bóng đá toàn cầu, việc tiếp tục được chứng kiến CR7 xuất hiện ở sân khấu lớn nhất thế giới chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất của giải đấu.