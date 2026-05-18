Viral video Ronaldo bật khóc nức nở, hút 3,5 triệu views, thêm một mùa giải trắng tay ở Saudi Arabia

Ronaldo bật khóc nức nở, từ chối nhận huy chương Á quân C2 châu Á

Gia nhập Al-Nassr vào đầu năm 2023 sau cuộc chia tay đầy ồn ào với Manchester United, Ronaldo nhận mức đãi ngộ khổng lồ và được kỳ vọng sẽ đưa đội bóng Saudi Arabia thống trị khu vực. Tuy nhiên, sau hơn ba năm gắn bó, danh hiệu duy nhất anh có được mới chỉ là Arab Club Champions Cup - giải đấu không được FIFA công nhận chính thức.

Ở trận chung kết diễn ra tại Riyadh hôm 17/5, Ronaldo cùng đồng đội đặt quyết tâm rất lớn trước Gamba Osaka. Thế nhưng Al-Nassr tiếp tục gây thất vọng khi để thua 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Deniz Hummet.

Trên MXH, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ronaldo ngồi chết lặng trên băng ghế dự bị rồi bật khóc đầy bất lực trong màu áo Al-Nassr bỗng viral trở lại trên MXH, hút hơn 3,5 triệu views. Hình ảnh siêu sao 41 tuổi ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Ronaldo bật khóc vì thêm 1 mùa giải trắng tay

Siêu sao ôm mặt khóc trên cabin kĩ thuật

Không chỉ thất thần sau trận đấu, Ronaldo còn gây chú ý khi từ chối bước lên bục nhận huy chương bạc cùng toàn đội. Đội trưởng Al-Nassr được cho là đã rời khu vực sân khấu, để HLV Jorge Jesus và Joao Felix đại diện đội bóng hoàn tất nghi thức trao giải.

Ronaldo từ chối nhận danh hiệu Á quân C2 châu Á (Nguồn: Marca)

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ, Ronaldo luôn nổi tiếng là cầu thủ giàu cảm xúc và cực kỳ ám ảnh bởi chiến thắng. Vì thế, việc tiếp tục trắng tay dù nhận mức lương cùng đãi ngộ thuộc hàng cao nhất lịch sử bóng đá rõ ràng là cú sốc không nhỏ với chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.

Theo truyền thông quốc tế, tổng thu nhập của Ronaldo kể từ khi chuyển sang Saudi Arabia đã vượt mốc 520 triệu bảng Anh nếu tính cả lương, phí ký hợp đồng lẫn cổ phần tại CLB. Dẫu vậy, CR7 vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa giải. Hiện Al-Nassr đang dẫn đầu Saudi Pro League, hơn Al-Hilal 2 điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Nếu đánh bại Damac ở trận cuối, Ronaldo sẽ lần đầu tiên nâng cao chức vô địch quốc nội tại Saudi Arabia.

Bên cạnh đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đang hướng tới FIFA World Cup 2026 - giải đấu được dự đoán sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Đây cũng là danh hiệu lớn hiếm hoi mà huyền thoại từng khoác áo Real Madrid vẫn chưa thể chinh phục.

Tú Tú.