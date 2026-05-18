Chu Thanh Huyền đeo vòng cổ 1 tỷ đồng, diện áo hai dây ra sân cổ vũ Quang Hải, nhan sắc qua "camera thường" gây sốt

Hôm qua (17/5), trận cầu tâm điểm thuộc khuôn khổ vòng 23 V.League 2025/26 giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Đông Á Thanh Hóa đã diễn ra vô cùng kịch tính trên sân vận động Hàng Đẫy. Với chiến thắng thuyết phục 2-0, đội trưởng Quang Hải và các đồng đội đã chính thức đưa CAHN giành chức vô địch V.League 2025/26 sớm trước 3 vòng đấu. Trong bầu không khí lễ hội ngập tràn niềm vui chiến thắng ấy, sự xuất hiện của bà xã Quang Hải - Chu Thanh Huyền trên khán đài đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ ống kính truyền thông và người hâm mộ.

Đến sân cổ vũ chồng trong một ngày mang tính lịch sử, nàng WAG sinh năm 2000 lựa chọn chiếc áo hai dây dáng suông màu trắng đơn giản nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Thiết kế này giúp cô khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả cùng phong thái nhẹ nhàng, rạng rỡ giữa góc khán đài cuồng nhiệt. Tuy nhiên, điều khiến các tín đồ thời trang đổ dồn sự chú ý chính là chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ cô nàng. Chiếc vòng cổ đến từ thương hiệu xa xỉ Bvlgari có giá trị lên tới khoảng 1,2 tỉ đồng giúp nâng tầm set đồ tối giản và khẳng định đẳng cấp tinh tế của bà xã Quang Hải.

Chu Thanh Huyền đưa con trai xuống sân ăn mừng vô địch cùng Quang Hải (Ảnh: bbbong149)

Phong cách thời trang của Chu Thanh Huyền khi ra sân cổ vũ Quang Hải gây chú ý (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý, loạt ảnh chụp cận cảnh bằng "camera thường" chưa qua chỉnh sửa của Chu Thanh Huyền tại sân Hàng Đẫy hôm qua cũng được lan truyền. Bất chấp góc máy tự nhiên của các cổ động viên, bà xã Quang Hải vẫn gây sốt với làn da trắng mịn không tì vết, đường nét thanh tú và nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng của "mẹ bỉm" nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên mở màn cho lễ ăn mừng vô địch, Chu Thanh Huyền đã nhanh chóng xuống sân cỏ để chia sẻ niềm vui lớn cùng chồng. "Camera thường" đã bắt trọn khoảnh khắc khi Quang Hải đang ngồi xổm ân cần cưng nựng, trò chuyện cùng con trai cưng Lido đáng yêu mặc chiếc áo số 19 tí hon. Trong khi đó, Chu Thanh Huyền đứng bên cạnh hạnh phúc dõi theo và dùng điện thoại quay lại. Khung cảnh gia đình nhỏ bình dị, ấm áp ngay trong ngày CAHN bước lên đỉnh vinh quang V.League 2025/26 đã khép lại một đêm thăng hoa trọn vẹn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải.