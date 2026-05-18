Chu Thanh Huyền có hành động khó hiểu trên sóng truyền hình khi Quang Hải đang trả lời phỏng vấn

Tối ngày 17/5, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức lên ngôi vô địch giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2025/26 sớm trước 3 vòng đấu. Chiến thắng kịch tính 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa ngay trên sân Hàng Đẫy đã giúp thầy trò huấn luyện viên Mano Polking chạm tay vào chiếc cúp vô địch một cách đầy thuyết phục.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng tại sân Hàng Đẫy đã bùng nổ. Bên cạnh niềm vui chiến thắng của tập thể đội bóng, khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý.

Chu Thanh Huyền và con trai đến sân cổ vũ Quang Hải (Ảnh: Hải Đăng)

Chu Thanh Huyền đã lập tức xuống sân để chia vui cùng chồng. Trong khi Quang Hải bế trên tay cậu con trai nhỏ (bé Lido) đi vòng quanh sân ăn mừng chức vô địch, Chu Thanh Huyền liên tục đi bên cạnh, nhảy múa và cười rạng rỡ đầy phấn khích. Đáng chú ý, khi Quang Hải đang trả lời phỏng vấn truyền hình, ngay phía sau lưng anh, hình ảnh Chu Thanh Huyền ăn mừng cực "nhiệt" lọt vào ống kính máy quay đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng dễ thương.

Thanh Huyền ăn mừng phấn khích khi chồng đang trả lời phỏng vấn (Ảnh: FPT Play)

Quang Hải bế con trai đi ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Thanh Huyền)

Trước đó cô nàng đứng trên khán đài quay lại khoảnh khắc Quang Hải cùng con trai dưới sân (Ảnh: FPT Play)

Chức vô địch sớm của CAHN là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định của đội bóng suốt mùa giải. Với riêng Quang Hải, danh hiệu này càng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi anh luôn có sự đồng hành, chia sẻ từ hậu phương vững chắc là gia đình nhỏ của mình.