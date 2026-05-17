Trọn vẹn khoảnh khắc Vinh Hiển cầm cờ Việt Nam ăn mừng vô địch PPA Kuala Lumper, ôm bạn gái xinh đẹp cực hạnh phúc

Giải PPA Tour Asia 2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia) vừa khép lại với một cột mốc đáng nhớ cho làng pickleball Việt Nam với màn trình diễn ấn tượng của Trương Vinh Hiển. Trải qua những trận đấu đầy kịch tính, Vinh Hiển bước vào trận chung kết với đầy tự tin và quyết tâm. Và với màn trình diễn áp đảo ở trận chung kết, tay vợt Việt Nam đánh bại đối thủ Nasa Hatakeyama với tỷ số thuyết phục 2-0 (11-2, 11-3), khẳng định đẳng cấp vượt trội và bước lên bục vinh quang vô địch đơn nam PPA Kuala Lumper 2026.

Khoảnh khắc huy hoàng nhất chính là lúc Vinh Hiển nhận huy chương vàng và chiếc cúp vô địch hình Tháp Đôi Petronas đặc trưng. Trên bục nhận giải, anh trang nghiêm mở rộng lá cờ Việt Nam, giơ cao cờ đỏ sao vàng, một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc và sự cống hiến không ngừng nghỉ.

Vinh Hiển giơ cao cờ Việt Nam ăn mừng vô địch

Vinh Hiển thể hiện cực xuất sắc trong trận chung kết

Ngay sau khi hoàn tất nghi lễ trang trọng, Trương Vinh Hiển đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc đậm dấu ấn cá nhân. Anh đã cùng người bạn gái xinh đẹp Sophia Huỳnh Trần, cũng là một tay vợt tham gia giải đấu này, chia sẻ niềm vui sướng tột độ.

Hai người đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng nhau tạo hình trái tim, hôn lên chiếc cúp và chụp những bức ảnh kỷ niệm đẹp như mơ ngay trước Tháp Đôi Petronas lung linh ánh đèn. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt hạnh phúc của cặp đôi khi cùng nhau cầm cúp khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Trương Vinh Hiển nâng cúp vô địch PPA Kuala Lumper

Nụ hôn đầy tự hào dành cho những nỗ lực của tay vợt Việt Nam để khẳng định tài năng trên đất Malaysia

Vinh Hiển có bạn gái Sophia Huỳnh Trần bên cạnh cùng cổ vũ và ăn mừng

Vinh Hiển và bạn gái chụp ảnh kỉ niệm với cúp vô địch và tháp đôi nổi tiếng nhất Kuala Lumper

Chiến thắng này không chỉ khẳng định tài năng và vị thế của Trương Vinh Hiển trên đấu trường quốc tế mà còn là một nguồn động lực to lớn cho phong trào pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Hình ảnh cờ Tổ quốc được giơ cao trên đất bạn, bên cạnh niềm hạnh phúc lứa đôi vỡ òa, đã tạo nên một kỷ niệm trọn vẹn và không thể nào quên cho cá nhân Trương Vinh Hiển và cả những người hâm mộ thể thao Việt Nam. Sự kết hợp giữa vinh quang thể thao và tình yêu đôi lứa đã làm cho chiến thắng này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Ảnh: Trương Vinh Hiển Pickleball.