Tổng kết PPA Kuala Lumpur ngày 16/5: Trương Vinh Hiển, Alix Trương xuất sắc vào chung kết, tiếc nhất cho Đỗ Minh Quân

Ngày thi đấu bán kết giải pickleball PPA Kuala Lumpur Open 2026 diễn ra vào ngày 16/5 đã chứng kiến muôn vàn cung bậc cảm xúc. Hai ngôi sao Trương Vinh Hiển và Alix Trương đã xuất sắc mang về tổng cộng 3 tấm vé bước vào loạt trận tranh chức vô địch diễn ra vào ngày 17/5. Tuy nhiên, ở nội dung đôi nam Vinh Hiển và Minh Quân phải dừng bước đầy tiếc nuối.
Ở nội dung đơn nam, trận bán kết nội bộ giữa hai tay vợt Việt Nam là hạt giống số 1 Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hùng Anh đã thu hút sự chú ý lớn. Đúng như kỳ vọng, hai tay vợt đã cống hiến những điểm số giằng co nghẹt thở ngay từ đầu trận.
Thắng chung cuộc 2-0, Trương Vinh Hiển chính thức ghi tên mình vào trận chung kết. Đối thủ của anh trong trận tranh cúp vô địch vào ngày 17/5 là tay vợt người Nhật Bản Nasa Hatakeyama.
Alix Trương là ngôi sao sáng nhất ngày thi đấu khi ghi tên mình vào 2 trận chung kết đôi nữ và đôi nam nữ.
Tại bán kết đôi nữ, Alix Trương cùng Chao Yi Wang đánh bại cặp đôi Wheatley / Nikita Tang (Hồng Kông). Dù để thua trắng 0-11 ở set hai sau khi đã thắng 11-9 ở set một, cặp đôi của Việt Nam đã kịp trở lại bản lĩnh trong set quyết định để thắng 11-7, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1. Ngay sau đó, Alix Trương tiếp tục đứng cặp cùng Tama Shimabukuro ở nội dung đôi nam nữ. Cặp hạt giống số 1 dễ dàng vượt qua bộ đôi Kapadia / Haas với tỷ số 2-0 (11-2, 11-9) để giành tấm vé chung kết thứ hai trong ngày.
Niềm vui của đoàn Việt Nam chưa trọn vẹn khi cặp đôi Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân dừng bước đáng tiếc ở bán kết đôi nam. Dù thắng set đầu 12-10 trước bộ đôi sừng sỏ Len Yang / Colin Johns (Mỹ), hai tay vợt Việt Nam đã để thua ngược hai set sau với tỷ số 8-11 và 7-11.