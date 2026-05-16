0h00 đêm nay, U17 Việt Nam đấu U17 Australia: Thắng là tạo lịch sử

Sau chiến tích lịch sử giành vé dự World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cao hơn tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Lúc 0h00 ngày 17/5, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào trận tứ kết đầy duyên nợ với U17 Australia với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng để ghi danh vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục.

U17 Việt Nam vừa khiến người hâm mộ nước nhà vỡ òa khi giành tấm vé tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng đầy thuyết phục. Thành tích này đồng nghĩa với việc các chiến binh sao vàng trẻ chính thức đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở sân chơi thế giới năm nay, U17 Việt Nam đã chứng minh được bản lĩnh và khẳng định vị thế của bóng đá trẻ nước nhà khi không hề e ngại các đối thủ sừng sỏ.

Đối thủ của U17 Việt Nam tại tứ kết không ai khác chính là U17 Australia - "bại tướng" cũ mà thầy trò HLV Cristiano Roland từng đánh bại với tỷ số 2-1 tại bán kết giải Đông Nam Á cách đây chưa lâu, trước khi chúng ta lên ngôi vô địch. Ở lần đối đầu đó, lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả, chuyển đổi trạng thái linh hoạt và khả năng chắt chiu cơ hội tốt đã giúp Việt Nam khuất phục đội bóng xứ chuột túi.

Dù sở hữu lợi thế đối đầu, đoàn quân của HLV Cristiano Roland chắc chắn không hề có tâm lý chủ quan. U17 Australia chắc chắn đã rút ra nhiều bài học sau trận thua đó, nhưng U17 Việt Nam của hiện tại cũng đã trưởng thành vượt bậc sau những trải nghiệm đỉnh cao ở vòng bảng giải châu lục.

Về mặt nhân sự, nhiều khả năng HLV Roland sẽ tiếp tục tin dùng bộ khung đá chính đã vận hành trơn tru suốt 3 trận đấu vừa qua. Sự ổn định này kết hợp với khả năng biến hóa chiến thuật linh hoạt trong trận đấu hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại sự bất ngờ cho đối thủ.