Xem U17 Việt Nam đấu Australia đêm nay tại tứ kết U17 châu Á ở đâu?

Sau khi xuất sắc hoàn thành mục tiêu giành tấm vé lịch sử tham dự U17 World Cup, đội tuyển U17 Việt Nam đang tràn đầy tự tin hướng tới trận tứ kết giải U17 châu Á 2026 gặp đối thủ duyên nợ U17 Australia lúc 0h00 ngày 17/5. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên hệ thống của TV360 và kênh YouTube "AFC Asian Cup" của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

U17 Việt Nam đá tứ kết châu Á đêm nay (Ảnh: VFF)

Trước đó, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland đã khép lại hành trình vòng bảng đầy ấn tượng với vị trí nhất bảng C.

Việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu lục cũng đồng nghĩa với việc đại diện của bóng đá Việt Nam đã chính thức hoàn thành giấc mơ World Cup.

Cởi bỏ được áp lực tâm lý, các cầu thủ trẻ Việt Nam giờ đây đang khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Trong quá khứ, các lứa cầu thủ đi trước chưa từng một lần giành chiến thắng ở một trận đấu loại trực tiếp tại sân chơi U17 cấp độ châu lục. HLV Cristiano Roland và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn để tạo nên một cột mốc lịch sử nữa nếu đánh bại được U17 Australia.

Niềm tin chiến thắng của người hâm mộ nước nhà hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào ký ức đẹp tại giải U17 Đông Nam Á 2026. Ở giải đấu đó, U17 Việt Nam từng bị thủng lưới trước từ khá sớm, nhưng bằng bản lĩnh kiên cường và lối chơi chủ động, toàn đội đã lội ngược dòng xuất sắc để hạ gục U17 Australia với tỷ số 2-1 tại bán kết, trước khi tiến thẳng đến ngôi vô địch.