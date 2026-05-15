Cristiano Roland đưa U17 Việt Nam đi World Cup là ai?

Trong lịch sử V.League, không thiếu những ngoại binh đến rồi đi như những "vị khách qua đường". Nhưng với Cristiano Roland, câu chuyện lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Từ một trung vệ thép trên sân cỏ V.League, ông đã viết tiếp chương huy hoàng nhất sự nghiệp tại dải đất hình chữ S với tư cách là người đưa đội tuyển U17 Việt Nam vươn tầm World Cup.

HLV Roland đưa U17 Việt Nam dự World Cup trẻ (Ảnh: VFF)

Mối lương duyên từ băng thủ lĩnh đến băng ghế huấn luyện

Cristiano Roland, cựu cầu thủ người Brazil sinh năm 1976, sở hữu một bản lý lịch khiến nhiều đồng nghiệp phải mơ ước. Trước khi đặt chân tới Việt Nam, ông từng khoác áo Benfica – gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha. Năm 2008, ông gia nhập Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) và nhanh chóng trở thành một tượng đài. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Roland không chỉ là lá chắn thép mà còn là thủ lĩnh tinh thần, đưa đội bóng Thủ đô từ tân binh trở thành thế lực thống trị với hai chức vô địch V.League vào các năm 2010 và 2013.

Roland ăn mừng chức vô địch V.League 2013. (Ảnh: Hà Nội FC)

Sau khi giải nghệ, Roland không chọn cách nghỉ ngơi. Ông âm thầm trở lại Bồ Đào Nha, theo đuổi các khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm tại các lò đào tạo trẻ châu Âu trong suốt 5 năm. Chính sự chuẩn bị bài bản này đã tạo nên một "phiên bản" HLV Roland đầy khoa học khi ông quyết định quay lại Việt Nam vào năm 2021 để bắt đầu sự nghiệp cầm quân.

"Kiến trúc sư" cho giấc mơ World Cup

Năm 2026 sẽ mãi được ghi nhớ là năm đại thắng của bóng đá trẻ Việt Nam, và Cristiano Roland chính là nhân vật trung tâm. Được giao trọng trách dẫn dắt lứa U17, chiến lược gia người Brazil đã thổi một luồng sinh khí mới vào các cầu thủ nhỏ tuổi. Không còn hình ảnh một đội bóng chơi chịu trận, U17 Việt Nam dưới thời Roland là một tập thể kỷ luật, tự tin và đầy biến ảo.

Chiến tích vô địch U17 Đông Nam Á 2026 mới chỉ là bước đệm. Tại vòng chung kết U17 châu Á cùng năm, Roland đã khiến cả châu lục phải ngỡ ngàng. Việc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ mạnh như UAE và Hàn Quốc không phải là sự may mắn. Đó là thành quả của lối chơi kiểm soát bóng hiện đại và khả năng phân tích đối thủ chi tiết bằng công nghệ. Chiến thắng quyết định để tiến vào tứ kết đã chính thức mang về tấm vé dự U17 World Cup, kỳ tích mà 10 năm trước lứa Quang Hải, Hoàng Đức từng làm được ở cấp độ U20.

Triết lý của sự thấu hiểu và chuyên nghiệp

Điều gì làm nên thành công của Roland? Câu trả lời nằm ở sự giao thoa giữa kỷ luật châu Âu và sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa Việt Nam. Roland không chỉ dạy bóng đá, ông dạy các học trò cách làm người chuyên nghiệp. Ông dành hàng giờ để trò chuyện riêng với cầu thủ, xóa tan những rào cản tâm lý vốn là điểm yếu cố hữu của cầu thủ nội.

Mỗi buổi tập của ông bắt đầu từ rất sớm với giáo án chi tiết, sử dụng video phân tích để chỉ ra từng lỗi vị trí nhỏ nhất. Với Roland, mỗi trận đấu là một cuộc chiến của cảm xúc nhưng phải được vận hành bằng cái đầu lạnh. Ông coi Việt Nam là quê hương thứ hai, và tình yêu đó được truyền lửa trực tiếp vào đôi chân của các học trò.

Cristiano Roland đã chứng minh rằng, khi niềm tin được đặt đúng chỗ và sự chuyên nghiệp được thực hiện tới cùng, bóng đá Việt Nam có thể làm nên những điều không tưởng. Từ một trung vệ ngoại binh tận tụy, ông đã hóa thân thành vị "thuyền trưởng" đưa con tàu trẻ Việt Nam ra khơi, ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá nước nhà trên một cương vị hoàn toàn mới.