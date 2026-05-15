5 lần dự World Cup của bóng đá Việt Nam

Trong vòng 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến một sự chuyển mình mạnh mẽ, từ vị thế "vùng trũng" trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ bóng đá thế giới. Với việc đội tuyển U17 Việt Nam chính thức giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, chúng ta đã đánh dấu lần thứ 5 quốc kỳ Việt Nam tung bay tại các sân chơi World Cup chỉ trong một thập kỷ.

1. Futsal World Cup 2016

Lịch sử bóng đá Việt Nam sang trang vào năm 2016 khi đội tuyển Futsal dưới sự dẫn dắt của HLV Bruno Garcia tạo nên cơn địa chấn tại giải châu Á. Chiến thắng trước Nhật Bản tại tứ kết đã đưa Việt Nam lần đầu tiên bước ra biển lớn FIFA Futsal World Cup.

Tại Colombia, đội tuyển không chỉ tham dự cho vui mà còn gây bất ngờ lớn khi đánh bại Guatemala với tỷ số 4-2 ngay trận ra quân. Kết quả này giúp Việt Nam lọt vào vòng 1/16, thiết lập một cột mốc chói lọi, mở đường cho niềm tin rằng người Việt hoàn toàn có thể chơi bóng ở đẳng cấp thế giới.

2. U20 World Cup 2017

Chỉ một năm sau thành công của Futsal, HLV Hoàng Anh Tuấn và lứa cầu thủ "thế hệ vàng" như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng đã viết nên lịch sử cho bóng đá sân cỏ 11 người. Tại vòng chung kết U19 châu Á 2016, Việt Nam lọt vào bán kết để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.

Dù rơi vào bảng đấu khó, các cầu thủ trẻ đã chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu. Trận hòa 0-0 trước New Zealand đã giúp Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại một kỳ World Cup U20. Đây là bệ phóng quan trọng cho những thành công vang dội của bóng đá nước nhà những năm sau đó.

3. Futsal World Cup 2021

Sau 5 năm, Futsal Việt Nam một lần nữa chứng minh vị thế của mình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Giang, đội tuyển vượt qua vòng play-off khu vực châu Á để góp mặt tại Lithuania.

Tại đây, Việt Nam nằm chung bảng với những ông lớn như Brazil hay CH Séc. Tuy nhiên, bằng lối chơi kiên cường, chúng ta đã cầm hòa CH Séc và giành vé vào vòng 1/16 lần thứ hai liên tiếp. Trận đấu nghẹt thở với tuyển Nga (thua sát nút 2-3) ở vòng knock-out đã khiến truyền thông quốc tế phải ngả mũ thán phục tinh thần Việt Nam.

4. World Cup Nữ 2023

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi đội tuyển bóng đá Nữ quốc gia lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup. Vượt qua những khó khăn khắc nghiệt của dịch bệnh và những đối thủ mạnh tại Asian Cup 2022, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hiện thực hóa giấc mơ World Cup sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Dù phải đối đầu với các "nữ hoàng" bóng đá thế giới như Mỹ hay Hà Lan tại New Zealand, các cô gái Việt Nam đã để lại hình ảnh đẹp về sự quả cảm và lòng tự hào dân tộc, đưa vị thế bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới.

5. U17 World Cup 2026

Mới đây nhất, vào tháng 5/2026, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã chính thức giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Sau khi đứng đầu bảng đấu vòng loại với những chiến thắng thuyết phục, đặc biệt là trận thắng kịch tính 3-2 trước UAE, lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng này đã ghi tên mình vào lịch sử.

Đây là minh chứng cho thấy công tác đào tạo trẻ của Việt Nam đang đi đúng hướng, duy trì được sự kế thừa liên tục giữa các thế hệ.