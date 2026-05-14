U17 Việt Nam "chốt" đối thủ ở tứ kết U17 châu Á 2026

U17 Việt Nam đang khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tại VCK U17 châu Á 2026. Sau khi đánh bại U17 UAE với tỷ số nghẹt thở 3-2 ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn chính thức góp mặt tại U17 World Cup 2026.

Điều đặc biệt là U17 Việt Nam khép lại vòng bảng với vị trí số 1 bảng C, điều mà không nhiều người dám nghĩ tới trước giải. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Hàn Quốc bất ngờ bị U17 Yemen cầm hòa 0-0, tạo cơ hội để đại diện Việt Nam vượt lên dẫn đầu bảng đấu đầy thuyết phục.

Việc lọt vào top 8 đội mạnh nhất châu Á đồng thời giúp U17 Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup 2026. Đây được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá trẻ Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Cristiano Roland hiện cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn góp mặt tại vòng tứ kết giải đấu năm nay.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026 (Ảnh: Seasia)

Theo lịch thi đấu, đối thủ tiếp theo của U17 Việt Nam sẽ là U17 Australia ở vòng tứ kết, trận đấu diễn ra lúc 0h ngày 17/5. Đây được xem là thử thách vừa tầm với đoàn quân của HLV Cristiano Roland bởi trước đó, U17 Việt Nam từng đánh bại chính U17 Australia với tỷ số 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Không chỉ riêng trận đấu của U17 Việt Nam, vòng tứ kết năm nay cũng được đánh giá cực kỳ hấp dẫn với hàng loạt cặp đấu đáng chú ý. U17 Nhật Bản sẽ chạm trán U17 Tajikistan, trong khi chủ nhà Saudi Arabia đối đầu U17 Trung Quốc. Ở cặp đấu còn lại, U17 Uzbekistan sẽ gặp U17 Hàn Quốc trong màn so tài được dự đoán nhiều căng thẳng.