Văn Thanh tái hiện dáng đứng lừng lững Thường Châu bên chị đẹp xuất thân "trâm anh thế phiệt", lộ diện rạp cưới "khủng" ở quê

Hôm 14/5, hậu vệ Vũ Văn Thanh khiến người hâm mộ xôn xao khi tung bộ ảnh hậu trường chuẩn bị cho ngày trọng đại với bà xã xinh đẹp Trần Bích Hạnh. Đáng chú ý, nam cầu thủ đã tái hiện lại dáng đứng khoanh tay đầy bản lĩnh năm nào, đồng thời hé lộ những hình ảnh đầu tiên về không gian rạp cưới quy mô lớn tại quê nhà.

Trong không khí rộn ràng trong chuỗi hoạt động lễ cưới, Vũ Văn Thanh hào hứng chia sẻ hậu trường đầy hạnh phúc bên vị hôn thê xinh đẹp. Xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống mang sắc đỏ rực rỡ, cặp đôi không chỉ ghi điểm bởi sự xứng lứa vừa đôi mà còn tạo nên một điểm nhấn đặc biệt khi cùng nhau thực hiện tư thế khoanh tay trước ngực. Đây chính là dáng đứng "huyền thoại" đã làm nên thương hiệu của Văn Thanh sau cú sút luân lưu quyết định đưa Việt Nam vào chung kết U23 Châu Á năm 2018. Việc tái hiện lại khoảnh khắc lừng lững tại Thường Châu ngay trong ngày vui của mình như một cách để nam cầu thủ ghi dấu hành trình trưởng thành đầy tự hào.

Văn Thanh tái hiện dáng đứng Thường Châu gây sốt năm nào (Ảnh: Áo dài Hà Cúc)

Song hành với bộ ảnh cưới gây sốt, những hình ảnh về công tác chuẩn bị cho lễ cưới tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng cũng được hé lộ, cho thấy mức độ đầu tư "khủng" của chàng tuyển thủ. Rạp cưới được dựng trên một diện tích đất trống rộng lớn, sử dụng hệ thống vải trang trí trắng muốt đan xen cầu kỳ trên trần, cùng với trang khí bầu trời sao lấp lánh, hệ thống đèn pha lê rực rỡ, chắc chắn sẽ đem đến một không gian lễ cưới sang trọng. Với quy mô này, rạp cưới có thể tiếp đón hàng nghìn khách mời, hứa hẹn sẽ là một trong những đám cưới rộn ràng nhất tại địa phương, quy tụ dàn sao đình đám của làng bóng đá Việt Nam.

Sau nhiều năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, hình ảnh tuyển thủ Vũ Văn Thanh lừng lững trong bộ áo dài đỏ, chuẩn bị bước vào chương mới của cuộc đời với một đám cưới chỉn chu, viên mãn chính là cái kết đẹp mà bất cứ người hâm mộ nào cũng mong đợi cho chàng hậu vệ tài hoa.