VĐV Việt Nam bùng nổ tại PPA Kuala Lumpur 14/5: Loạt đại diện vào tứ kết, Sophia Phương Anh gây ấn tượng mạnh, tiếc cho Vinh Hiển và bạn gái

Ngày thi đấu 14/5 tại PPA Tour Asia Kuala Lumpur chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các đại diện pickleball Việt Nam khi hàng loạt tay vợt xuất sắc giành quyền vào tứ kết ở nhiều nội dung khác nhau. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất thuộc về bộ đôi Trịnh Linh Giang và Kenta khi thắng áp đảo Purav Raja - Aryann Bhatia sau 2 set đấy với tỉ số 12-10 và 11-6, qua đó chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết đôi nam.

Với lối đánh ăn ý cùng khả năng xử lý tốc độ cao, cả hai tiếp tục cho thấy phong độ ổn định tại giải đấu năm nay. Đối thủ tiếp theo của Linh Giang và Kenta sẽ là cặp đôi Jack Wong và Kim - màn đối đầu được dự đoán không hề dễ dàng.

Ở một diễn biến khác, song sát Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển cũng mang về niềm vui lớn cho pickleball Việt Nam khi đánh bại cặp đôi Carlos Rubio/Hsieh Chen-An để giành vé vào tứ kết đôi nam PPA Kuala Lumpur Open. Chiến thắng này được đánh giá rất ấn tượng bởi đối thủ sở hữu kinh nghiệm và nền tảng thi đấu quốc tế khá tốt.

Trong nội dung đơn nữ, Sophia Phương Anh tiếp tục thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục. Tay vợt trẻ vượt qua Anni Xie với tỷ số 2-0, trong đó set đầu tiên diễn ra giằng co trước khi Sophia thắng sít sao 12-10. Bước sang set hai, đại diện Việt Nam hoàn toàn áp đảo và khép lại trận đấu với chiến thắng 11-3 đầy thuyết phục.

Đối thủ tiếp theo của Sophia Phương Anh ở tứ kết là Albie Huang

Không kém phần cảm xúc là trận đấu của Đạt Trố và Hoàng Samurai ở nội dung đôi nam pro. Sau khi chia đều chiến thắng ở hai set đầu tiên, cặp đôi Việt Nam trải qua màn “hú tim” đúng nghĩa khi suýt đánh rơi set 3 dù dẫn trước đối thủ tới 7-0 nhưng bị ngược dòng và liên tục phải đối mặt với match point. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh ở thời điểm quyết định, cả hai vẫn xuất sắc giành chiến thắng sát nút 16-14 để bước tiếp vào vòng tứ kết trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

Dẫu vậy, ngày thi đấu của pickleball Việt Nam vẫn để lại đôi chút tiếc nuối ở nội dung đôi nam nữ. Vinh Hiển và bạn gái Sophia Huỳnh Nhi đã có khởi đầu như mơ khi thắng áp đảo 11-0 ở set đầu tiên trước Alix Truong và Tama. Thế nhưng đối thủ sau đó vùng lên mạnh mẽ, liên tiếp thắng ở hai set còn lại để hoàn tất màn lội ngược dòng đầy đáng tiếc cho đại diện Việt Nam.