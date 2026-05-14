Chấn động: Tay vợt Hùng Anh của Việt Nam quật ngã thần đồng pickleball 15 tuổi Tama Shimabukuro đang gây sốt thế giới

Tay vợt trẻ Hùng Anh vừa tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng chú ý nhất tại PPA Kuala Lumpur Open khi đánh bại hiện tượng pickleball thế giới Tama Shimabukuro ở vòng 16 đơn nam. Trận đấu diễn ra vào sáng nay 14/5.

Đặc biệt, trận đấu diễn ra theo kịch bản cực kỳ cảm xúc. Ở set đầu tiên, Hùng Anh bị dẫn sâu tới 0-7 nhưng vẫn tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 11-7. Sau khi để thua set hai với tỷ số 5-11, tay vợt Việt Nam bước vào set quyết định trong thế giằng co nghẹt thở và giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số sát nút 11-9.

Bị dẫn trước 0-7, Hùng Anh thắng một mạch 11 điểm để giành chiến thắng trong game 1 trước hiện tượng 15 tuổi Tama Shimabukuro (Ảnh: FPT Play)

Chiến thắng của Hùng Anh càng trở nên ấn tượng bởi Tama không phải cái tên bình thường. Tay vợt người Mỹ gốc Hawaii mới chỉ 15 tuổi nhưng đang được xem là “thần đồng” mới của làng pickleball thế giới sau hàng loạt chiến tích gây chấn động tại hệ thống PPA Tour. Tama từng khiến giới chuyên môn sửng sốt khi liên tiếp đánh bại các tay vợt hàng đầu như Federico Staksrud hay Hunter Johnson để tiến vào chung kết PPA Atlanta 2026.

Không chỉ gây sốc bởi thành tích, Tama còn nổi tiếng với lối chơi cực dị biệt. Xuất thân từ vận động viên trượt ván từ nhỏ, tay vợt sinh năm 2011 sở hữu khả năng di chuyển, giữ thăng bằng và xử lý bóng rất khó lường. Cách cầm vợt “phi giáo trình” của Tama thậm chí từng được nhiều chuyên gia pickleball nhắc tới như một thứ vũ khí đặc biệt khiến các đối thủ dày dạn kinh nghiệm cũng gặp khó khăn. Chính vì vậy, việc Hùng Anh vượt qua Tama được xem là cú hích rất lớn.

Tama Shimabukuro - thần đồng 15 tuổi làm chấn động làng Pickleball thế giới khi quật ngã hàng loạt tên tuổi đình đám (Ảnh: IGNV)

Dù liên tục rơi vào thế bị dẫn điểm ở set cuối, Hùng Anh vẫn cho thấy bản lĩnh đáng nể để lật ngược tình thế và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 chung cuộc (11-7, 5-11, 11-9). Màn trình diễn lì lợm của tay vợt Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ pickleball không khỏi phấn khích.

Trong khi đó, Vinh Hiển cũng đã giành vé đi tiếp. Điều này mở ra khả năng người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn nội chiến rất đáng chờ đợi giữa hai tay vợt Việt Nam tại bán kết, nếu cả hai cùng vượt qua vòng tứ kết diễn ra vào ngày mai.