Trọn bộ profile đội hình U17 Việt Nam vừa làm nên lịch sử khi giành vé dự World Cup

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U17 UAE để giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 và chính thức góp mặt tại U17 World Cup, dàn cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam đang trở thành những cái tên được fan bóng đá săn tìm nhiều nhất lúc này

Không chỉ gây ấn tượng bằng tinh thần thi đấu lì lợm, đội hình của HLV Cristiano Roland còn sở hữu nhiều gương mặt sáng giá đến từ các “lò đào tạo” hàng đầu cả nước như PVF, Hà Nội, Thể Công Viettel hay Sông Lam Nghệ An. Đây cũng được xem là một trong những thế hệ U17 đồng đều và giàu tiềm năng nhất của bóng đá trẻ Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khung gỗ, thủ môn Lý Xuân Hòa đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau màn trình diễn ổn định tại vòng bảng. Thủ thành trẻ thuộc PVF liên tục có những tình huống cứu thua quan trọng và được xem là chốt chặn đáng tin cậy của U17 Việt Nam.

Đội hình U17 Việt Nam ra sân trong chiến thắng quyết định 3-2 trước U17 UAE, qua đó giành vé đi World Cup U17 (Ảnh: AFC)

Danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam vừa giành quyền dự U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa là thủ lĩnh tinh thần cực kỳ quan trọng. Trung vệ của PVF không chỉ chắc chắn trong tranh chấp mà còn cho thấy khả năng chỉ huy hàng thủ rất tốt. Bên cạnh đó là những cái tên như Nguyễn Mạnh Cường, Trần Hoàng Việt hay Nguyễn Ngọc Anh Hào - các cầu thủ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ khá ấn tượng.

Tuyến giữa của U17 Việt Nam cũng được đánh giá cao với Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy hay Chu Ngọc Nguyễn Lực. Đây là những cầu thủ chơi năng nổ, có khả năng pressing liên tục và hỗ trợ chuyển trạng thái rất nhanh - điều giúp U17 Việt Nam tạo ra lối đá giàu năng lượng suốt giải đấu.

Trên hàng công, những cái tên như Nguyễn Văn Dương, Lê Sỹ Bách hay Lê Trọng Đại Nhân đang mang tới nhiều hy vọng. Không sở hữu thể hình vượt trội nhưng các cầu thủ trẻ lại gây ấn tượng nhờ tốc độ, sự tự tin và khả năng tạo đột biến trong những thời điểm quan trọng.

Điều đặc biệt của lứa U17 lần này nằm ở việc đội hình có sự góp mặt của cầu thủ đến từ rất nhiều địa phương và trung tâm đào tạo khác nhau. Từ Hà Nội, PVF, SLNA cho tới Thể Công Viettel hay TP.HCM, tất cả đang tạo nên một tập thể gắn kết và giàu khát khao.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam không còn chỉ là đội bóng chơi bằng tinh thần. Họ đang cho thấy sự trưởng thành về chiến thuật, tâm lý thi đấu và bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Và tấm vé dự U17 World Cup 2026 chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho hành trình đầy cảm xúc ấy.

