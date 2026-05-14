Nguyễn Văn Dương - “hotboy sân cỏ” vừa ghi bàn đưa U17 Việt Nam đi World Cup, có bạn gái hotgirl Học viện Ngoại giao cực xinh

Giữa khoảnh khắc hàng triệu fan bóng đá Việt Nam vỡ òa vì chiến thắng lịch sử của U17 Việt Nam trước UAE, cái tên Nguyễn Văn Dương bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội. Không chỉ là một trong ba cầu thủ ghi bàn ở trận thắng 3-2 giúp U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 và chính thức đoạt suất dự U17 World Cup, Văn Dương còn khiến dân mạng bàn luận rần rần vì chuyện tình cực ngọt với bạn gái hotgirl Học viện Ngoại giao.

Ở tuổi 17, Nguyễn Văn Dương đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất của lứa U17 Việt Nam hiện tại. Sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển thông minh cùng sự tự tin trong những pha xử lý cuối cùng, chân sút trẻ liên tục để lại dấu ấn trong hành trình lịch sử của đội tuyển. Trong trận đấu quyết định với UAE, chính bàn thắng của Văn Dương đã giúp U17 Việt Nam lấy lại thế trận trước khi hoàn tất màn ngược dòng cảm xúc.

Thực tế, cái tên Văn Dương đã được fan bóng đá trẻ chú ý từ khá lâu. Tại giải U17 Đông Nam Á trước đây, tiền đạo sinh năm 2007 từng gây sốt khi lập cú đúp giúp U17 Việt Nam giành chức vô địch. Không chỉ có chuyên môn tốt, Văn Dương còn sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười hiền và vibe “chất liệu bạn trai" đúng chuẩn Gen Z nên lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng rất nhanh sau mỗi trận đấu.

Đi cùng độ nổi tiếng của nam cầu thủ là chuyện tình yêu nhận được nhiều sự quan tâm không kém. Bạn gái của Văn Dương là Lý Hải Gia Trang - cô nàng sở hữu visual nhẹ nhàng, trong trẻo và hiện đang theo học tại Học viện Ngoại giao. Trên TikTok hay Facebook cá nhân, cặp đôi thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu như cùng đi ăn, chụp photobooth hay nhắn nhủ động viên nhau trước các trận đấu.

Điều khiến netizen thích thú là cách cả hai thể hiện tình cảm khá tự nhiên, không quá phô trương nhưng vẫn đủ khiến dân tình “quắn quéo”. Trong khi Văn Dương nhiều lần công khai bạn gái trên mạng xã hội thì Gia Trang cũng thường xuyên xuất hiện để cổ vũ bạn trai thi đấu. Nhiều fan còn nhận xét cả hai mang đúng vibe “tình yêu học đường thanh xuân” mà giới trẻ yêu thích.

Sau chiến tích lịch sử của U17 Việt Nam, Nguyễn Văn Dương hiện đang là một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH. Từ một cầu thủ trẻ triển vọng đến “hotboy sân cỏ” mới của hội mê bóng đá, nam tiền đạo sinh năm 2007 đúng kiểu vừa có tài năng sân cỏ vừa có chuyện tình khiến dân mạng phải âm thầm ghen tị.