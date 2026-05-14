Drama PPA Kuala Lumpur: Vợt của Hoàng Samurai bị kiện nhưng đối thủ mới là người bị phạt

Ngày thi đấu đầu tiên của PPA Kuala Lumpur, tay vợt trẻ của Việt Nam bất ngờ gặp drama khi bị đối thủ kiện vì vợt vượt quá giới hạn về sức mạnh. Theo chia sẻ từ chính Hoàng Samurai, trước trận đôi nam gặp Marco Leung - Nasa, đối thủ đã yêu cầu trọng tài kiểm tra cây vợt của Hoàng. Trận đấu sau đó phải tạm dừng để trọng tài mang vợt đi kiểm tra kỹ thuật.

Trọng tài xử lý tình huống khiếu nại ngay trước trận đấu.

Kết quả cuối cùng cây vợt hoàn toàn hợp lệ. Không chỉ vậy, phía đội yêu cầu kiểm tra còn bị trọng tài phạt "thẻ xanh" vì tình huống khiếu nại này. Hoàng Samurai sau đó cũng hài hước chia sẻ rằng đây là lần đầu biết pickleball "có thẻ xanh, thẻ đỏ".

Vụ việc này cũng cho chúng ta thấy nỗ lực của PPA trong việc tìm ra các biện pháp tăng cường tính công bằng trong thi đấu. Trước đây, việc kiện cáo về chất lượng vợt thường chỉ được diễn ra sau trận đấu và nó không ảnh hưởng đến kết quả thắng thua.

Ví dụ như trường hợp tại Mesa Cup 2025, cặp đôi Truluck - Roddy chiến thắng Rettenmaier- Jones tại vòng 64 đôi nam nữ. Kết thúc trận đấu Rettenmaier khiếu nại với trọng tại về vợt của Truluck vượt quá giới hạn về "sức mạnh". Sau đó trong tài đã thu lại cây vợt này mang về Pickle Pro Labs để test theo quy trình lúc đó của UPA-A. Kết quả cuối cùng cây vợt đúng là đã vượt quá giới hạn "sức mạnh". Liz Truluck sau đó không được tính điểm thưởng từ trận đấu nhưng do kết quả kiểm tra vợt mất vài ngày nên giải đấu vẫn diễn ra bình thường, không thay đổi gì về kết quả thắng thua.

Liz Truluck và cây vợt Joola bị kiện của mình.

Chính từ vụ việc này đã làm cho cộng đồng Pickelball Mỹ tranh cãi rất nhiều về tính công bằng của quy trình kiểm tra vợt sau trận đấu.

Đến năm nay mọi thứ đã thay đổi ngay từ những giải nhỏ như PPA Asia 500 tại Kuala Lumpur. Các VĐV được yêu cầu kiểm tra vợt của đối thủ ngay trước, trong trận đấu. Ngoài ra, PPA còn có hình phạt cho những yêu cầu kiểm tra vợt không chính xác, coi đó là một hành vi ảnh hưởng đến trận đấu.

Cụ thể, PPA hiện áp dụng thẻ xanh (Blue Card) cho các hành vi bị xem là ảnh hưởng tới trận đấu hoặc vi phạm quy trình thi đấu. Những lỗi như cố tình kéo dài thời gian, hành vi thiếu chuyên nghiệp hay các yêu cầu kiểm tra không hợp lý đều sẽ bị nhận thẻ xanh.

Nặng hơn nữa là thẻ cam (Orange Card) tương đương lỗi kỹ thuật dẫn tới mất điểm trực tiếp. Nếu cộng dồn đủ mức phạt, VĐV thậm chí có thể bị xử thua.