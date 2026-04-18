Drama PPA Mỹ: Top 3 thế giới bị xử thua vì ném vợt trúng khán giả

Một trong những biến căng nhất tại PPA Tour vừa diễn ra khi hạt giống số 3 Hunter Johnsonbị xử thua ngay tại tứ kết vì hành vi mất kiểm soát trên sân.

Cụ thể, trong trận tứ kết đơn nam gặp Zane Ford, Hunter Johnson gặp vấn đề tâm lý ở set 3. Trong thời gian time out, tay vợt này đi về khu vực ghế nghỉ và ném vợt về phía túi đồ. Tuy nhiên, cú ném lệch hướng đã bay thẳng đến khu vực ghế khán giả và trúng một người.

Cú ném vợt của Johnson

Trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu. Theo quy định của PPA Tour, hành vi gây nguy hiểm cho người xem sẽ bị xử thua trực tiếp. Hunter Johnson bị truất quyền thi đấu, đồng nghĩa với việc Zane Ford giành vé vào bán kết mà không cần đánh tiếp.

Tuy hành vi ném vợt vào khán giả của Johnson là không hề có chủ đích và khán giả cũng may mắn không gặp chấn thương nguy hiểm nào nhưng theo quy định của PPA Tour, mọi hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu đều bị xử lý rất nghiêm khắc.

Hunter Johnson xuất thân là 1 VĐV tennis chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng bắt nhịp với Pickleball và đã có thời điểm vươn lên vị trí số 1 thế giới. Tuy nhiên, đi cùng tài năng là một cá tính nóng nảy đôi khi mất kiểm soát.