Vinh Hiển - Minh Quân đánh bại Lý Hoàng Nam, vỡ oà cảm xúc khi vô địch giải pickleball Đà Nẵng Open 2026

Trận đấu diễn ra tối ngày 17/4, ở ván đấu đầu tiên, Minh Quân – Vinh Hiển nhập cuộc tự tin, duy trì thế trận ổn định trước đối thủ được đánh giá cao. Sự phối hợp ăn ý cùng những pha xử lý chính xác giúp họ giành chiến thắng 11-8, tạo lợi thế lớn về tâm lý.

Bước sang ván hai, trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi Hoàng Nam/Nick Khamphi liên tục bám đuổi điểm số. Tuy nhiên, trong thời khắc quyết định, Minh Quân – Vinh Hiển vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội khi tận dụng tốt cơ hội để khép lại ván đấu với chiến thắng sát nút 11-10, qua đó giành chức vô địch chung cuộc.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn là màn khẳng định sự tiến bộ và ổn định của bộ đôi Minh Quân – Vinh Hiển trong các giải đấu lớn. Chia sẻ sau trận, Minh Quân cho biết đây không đơn thuần là một trận chung kết, mà là hành trình trở lại để làm tốt hơn những điều từng bỏ lỡ, cũng như minh chứng cho việc không bỏ cuộc ở những thời điểm khó khăn nhất.

“Với Quân đây không chỉ là một trận chung kết, mà là một lần quay lại để làm tốt hơn những gì mình từng bỏ lỡ. Chiến thắng này không chỉ là kết quả, mà là cảm giác mình đã không bỏ cuộc ở những khoảnh khắc khó nhất”, Minh Quân bày tỏ. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn theo dõi và ủng hộ hành trình của cả hai.

Vinh Hiển - Minh Quân ăn mừng cảm xúc (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc kết thúc trận đấu, hình ảnh tay vợt Vinh Hiển đổ gục xuống sân vì kiệt sức đã phần nào lột tả trọn vẹn áp lực và cảm xúc dồn nén. Đó không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là sự giải tỏa sau hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.