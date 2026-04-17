Quang Dương lại thua chóng vánh, có lẽ "thần đồng pickleball" cần nghỉ ngơi thật rồi!

Trận bán kết nội dung đôi nam tại giải Pickleball Đà Nẵng Open 2026 vừa kết thúc tối ngày 17/4 với kết quả khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi anh em nhà Quang Dương và Bảo Dương thất thủ 4 - 15 trước cặp đôi Lý Hoàng Nam và Nick Khamphi.

Quang Dương và em trai để thua ở bán kết giải Đà Nẵng

Đây không chỉ là một trận thua đơn thuần, mà là một trong chuỗi phong độ báo động của tay vợt từng đứng hạng 4 thế giới khi thi đấu tại quê nhà Việt Nam. Dù đã khởi đầu năm 2026 đầy hứa hẹn với chức vô địch tại giải VTVcab vào tháng 3, nhưng ngay sau đó, Quang Dương liên tục phải đối mặt với những thất bại khó tin. Từ giải D-Joy Masters chặng 1 đến việc bỏ dở giữa chừng giải đấu ở Hải Phòng, rồi bị loại ngay từ vòng 4 giải An Thái Open... Cho đến hiện tại, thất bại 4 - 15 trước Lý Hoàng Nam - Nick Khamphi cho thấy Quang Dương không còn duy trì được sự linh hoạt và độ chính xác thường thấy.

Quan sát các trận đấu gần đây, không khó để nhận ra Quang Dương đang gặp vấn đề về thể lực và tâm lý. Việc thi đấu với mật độ giải dày đặc cùng áp lực phải luôn chiến thắng với vị thế "ngôi sao pickleball" đã bào mòn sức khỏe của chàng trai trẻ mới ngoài 20 tuổi.

Quang Dương lộ rõ vấn đề về tâm lý và thể trạng

Anh em Quang Dương và Bảo Dương đang có phong độ không tốt (Ảnh: Sport Connect)

Thất bại trước những đối thủ mạnh như Lý Hoàng Nam không phải điều quá lớn lao. Quang Dương có phải đang quá khắt khen với bản thân?. Đôi khi, việc dừng lại để lắng nghe cơ thể, hồi phục chấn thương và tái tạo năng lượng là chiến thuật thông minh nhất để bảo vệ sự nghiệp đỉnh cao lâu dài.

Người hâm mộ Việt Nam yêu mến Quang Dương không chỉ vì những danh hiệu, mà vì ngọn lửa đam mê và sự cống hiến cho pickleball. Thời điểm này, Quang Dương cần thời gian nghỉ ngơi thực sự, rời xa cây vợt một chút để trở lại mạnh mẽ hơn.