U15 Hà Nội lần đầu vô địch U15 quốc gia, được chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang vinh danh trên sân Hàng Đẫy

Tối 17/4 tại sân Hàng Đẫy trước trận Hà Nội và Becamex TP.HCM, Công ty CP Thể thao Hà Nội T&T đã tổ chức Lễ vinh danh các nhà vô địch U15. Tại Lễ vinh danh, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội nhấn mạnh "nhiều năm qua, với tầm nhìn dài hạn, CLB bóng đá Hà Nội đã luôn kiên định với công tác đào tạo trẻ.

Trước đó, ngày14/4, U15 Hà Nội I đánh bại U15 Thể Công Viettel I 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên giành chức vô địch giải U15 quốc gia - Cúp Modern 2026.

Đây không chỉ là chiến lược phát triển lực lượng, mà còn là cách xây dựng bản sắc và sự bền vững. Đặc biệt, danh hiệu vô địch U15 đến đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Hà Nội, đánh dấu hành trình phát triển mới của CLB với chiến tích của thế hệ trẻ".

Sau 6 lần vô địch U21 Quốc gia, 7 lần vô địch U19 Quốc gia, 2 chức vô địch U17 Quốc gia, CLB Hà Nội đã thiết lập vị thế là một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu, đóng góp nhiều cầu thủ chất lượng cho đội một cũng như bóng đá Việt Nam. Với chức vô địch giải U15 Quốc gia vừa giành được, một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bóng đá Thủ đô cùng sự hiệu quả của chiến lược phát triển bền vững mà CLB luôn theo đuổi.