Lý do Văn Hậu, Đình Trọng gia hạn hợp đồng với CLB CAHN

Sáng ngày 16/4/2026, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức tổ chức lễ ký kết và gia hạn hợp đồng với 4 cầu thủ trụ cột bao gồm: Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Lê Phạm Thành Long và tiền đạo Alan Grafite. Đây là bước đi quan trọng nhằm ổn định bộ khung nhân sự và thực hiện hóa tham vọng của đội bóng trong những mùa giải tới.

Trong số các cầu thủ gia hạn, Đoàn Văn Hậu là cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau thời gian dài điều trị chấn thương. Hậu vệ sinh năm 1999 bày tỏ sự xúc động và quyết tâm khi tiếp tục gắn bó với đội bóng ngành Công an. Văn Hậu chia sẻ:

"Cá nhân tôi cảm nhận rõ mục tiêu và sự quyết tâm của đội bóng trong những năm tới, đặc biệt là khát khao chinh phục danh hiệu ở đấu trường quốc tế. Đó cũng là lý do tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng CLB trên hành trình này. Việc xuất ngoại với tôi sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm, bởi mỗi giai đoạn lại có những suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, CLB CAHN luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ, sẵn sàng hỗ trợ để chúng tôi được cọ xát ở môi trường đỉnh cao, qua đó góp phần phát triển bóng đá Việt Nam".

Văn Hậu, Đình Trọng và Thành Long trong buổi gia hạn hợp đồng với CLB CAHN

Nói về quá trình hồi phục và sự hỗ trợ từ phía đội bóng, Văn Hậu nhấn mạnh:

"Sau quãng thời gian dài chấn thương, tôi thực sự biết ơn CLB, ban huấn luyện và các đồng đội đã luôn bên cạnh, hỗ trợ để tôi có thể trở lại sân cỏ. CLB cũng có định hướng phát triển chuyên nghiệp, lâu dài, với mục tiêu vươn tầm ở đấu trường quốc tế, điều này hoàn toàn phù hợp với khát khao của tôi. Tôi rất vui khi tiếp tục gắn bó và hy vọng sau khi gia hạn hợp đồng, bản thân sẽ cùng CLB đạt được nhiều thành tích, không chỉ ở sân chơi trong nước mà còn trên đấu trường quốc tế."

Về phía trung vệ Trần Đình Trọng, anh đã đập tan những hoài nghi về vấn đề thể trạng bằng việc khẳng định sự ổn định của bản thân trong thời gian qua. Nói về quá trình đàm phán hợp đồng, Đình Trọng cho biết:

"Trước khi gia nhập đội, tôi không gặp quá nhiều vấn đề về chấn thương và vẫn thi đấu ổn định trong hai mùa giải trước đó. Vì vậy, khi trở lại làm việc và đàm phán hợp đồng, điều quan trọng nhất là hai bên cùng ngồi lại, trao đổi thẳng thắn để tìm được tiếng nói chung".

Chia sẻ của Đình Trọng, Văn Hậu trong lễ ký kết

Trong khi đó, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, người cũng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn, bày tỏ mục tiêu rõ ràng về sự nghiệp tại CLB CAHN: "Mục tiêu của tôi là được thi đấu ổn định cả ở đấu trường trong nước lẫn quốc tế, đồng thời cùng CLB hướng tới những thành tích cao nhất trong thời gian tới".

Việc giữ chân thành công dàn nội binh chất lượng cùng tiền đạo Alan cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban lãnh đạo CLB CAHN. Động thái này không chỉ giúp đội bóng duy trì sức mạnh tại đấu trường V.League mà còn là lời khẳng định cho mục tiêu tiến xa tại các giải đấu quốc tế trong tương lai.