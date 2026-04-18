Trai đẹp 8 múi Bùi Hoàng Việt Anh báo tin vui

Theo thông báo ngày 18/4, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã đạt thỏa thuận giữ chân tuyển thủ Bùi Hoàng Việt Anh đến năm 2028. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược duy trì bộ khung trụ cột, hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Ảnh: CLB CAHN

Bùi Hoàng Việt Anh gia nhập CAHN ở mùa giải 2023/24 và nhanh chóng khẳng định vai trò không thể thay thế nơi hàng phòng ngự. Với chiều cao lý tưởng 1m84, khả năng không chiến tốt cùng lối chơi quyết liệt, trung vệ này luôn là lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung tâm hàng thủ. Không chỉ thi đấu ổn định ở cấp CLB, anh còn thường xuyên góp mặt trong màu áo Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Ở mùa giải 2025/2026, Việt Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, góp phần quan trọng giúp CAHN giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu V.League. Sự chắc chắn của anh là nền tảng để đội bóng xây dựng lối chơi cân bằng giữa công và thủ.

Việt Anh giữ phong độ ổn định(Ảnh: FBNV)

Việc gia hạn với Bùi Hoàng Việt Anh nằm trong kế hoạch dài hạn của CAHN nhằm giữ ổn định lực lượng nòng cốt. Trước đó, đội bóng này cũng đã xúc tiến gia hạn với nhiều trụ cột khác, qua đó tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh.