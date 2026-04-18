Có cầu thủ nào đi đá bóng mà da trắng bóc như Đình Bắc, visual thư sinh, vén áo khoe body thì cực cuốn

Trong dòng chảy của bóng đá hiện đại, người hâm mộ không chỉ quan tâm đến những bàn thắng, thành tích mà còn chú ý đến phong cách và hình ảnh cá nhân của các cầu thủ. Giữa dàn "chiến binh" sân cỏ thường gắn liền với làn da bánh mật và vẻ ngoài sương gió, Đình Bắc nổi lên như một hiện tượng lạ với visual trắng phát sáng.

Đình Bắc với vẻ ngoài khác biệt so với nhiều cầu thủ còn lại (Ảnh: CAHN/ Thang Nguyen)

Dạo quanh các diễn đàn bóng đá và hội nhóm fan nữ, cụm từ "ngoan xinh yêu" bùng nổ mỗi khi cái tên Đình Bắc xuất hiện. Gương mặt nổi bật với đường nét thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt là làn da trắng bóc bất chấp nắng gió sân cỏ đã tạo nên một sức hút khó cưỡng. Nhiều người hâm mộ còn đùa vui rằng: "Bắc đi đá bóng mà cứ như đi quay quảng cáo mỹ phẩm".

Thế nhưng, đừng để vẻ ngoài "học sinh" ấy đánh lừa. Nếu đi sâu vào phân tích hình thể, Đình Bắc thực sự là một "quái thú" về mặt thể chất của thế hệ Gen Z. Sở hữu chiều cao chạm mốc 1m80, Đình Bắc có một tỉ lệ cơ thể cực kỳ cân đối. Bờ vai rộng nam tính, những khoảnh khắc ăn mừng hay vén áo trên sân đã vô tình tiết lộ khối cơ đáng nể. Đặc biệt là cơ bụng 6 múi rõ nét cùng cơ đùi gân guốc, minh chứng cho một quá trình khổ luyện nghiêm ngặt và chế độ dinh dưỡng chuyên nghiệp.

Đình Bắc đá bóng suốt ngày dù nắng mưa da vẫn cực đẹp (Ảnh: CAHN/ Thang Nguyen)

Thể hình săn chắc của Đình Bắc (Ảnh: CAHN/ Thang Nguyen)

Điểm đắt giá nhất của Đình Bắc chính là sự đối lập. Trên sân, anh là một chiến binh đầy gai góc, sẵn sàng đối đầu với những hàng phòng ngự thép của đội bóng hàng đầu châu lục. Nhưng ngoài đời, phong cách thời trang trẻ trung cùng nụ cười hiền lành lại biến Bắc thành một "hot boy" đúng nghĩa.

Đó là lời giải cho "cơn sốt" mang tên Đình Bắc. Không chỉ dừng lại ở một cầu thủ giỏi, Đình Bắc đang xây dựng thành công hình ảnh một ngôi sao thế hệ mới có thực lực, có ngoại hình và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ.

Đình Bắc khi không đá bóng (Ảnh: WeChoice Awards)