Hoà Minzy về quê ăn cưới em gái Văn Toàn, bị trêu là "em dâu hụt"

Sau thời gian dài kín tiếng về chuyện tình cảm, em gái của cầu thủ Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Nụ chính thức lên xe hoa vào ngày 18/4 tại quê nhà Hải Phòng. Trước đó, trong buổi tiệc chiều ngày 17/4, không khí tại tư gia của gia đình nam cầu thủ đã vô cùng náo nhiệt với sự góp mặt của nhiều người bạn thân thiết.

Những người đồng đội thân thiết như Vũ Văn Thanh đã có mặt từ sớm để chung vui cùng gia đình. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Hòa Minzy đã thu hút sự chú ý. Vốn là người bạn thân thiết lâu năm của Văn Toàn, nữ ca sĩ đã không quản ngại đường xá xa xôi, về tận Hải Phòng để chúc mừng hạnh phúc cho em gái của bạn thân. Hình ảnh Hòa Minzy tươi tắn, thân thiết bên gia đình Văn Toàn một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó bền chặt của cả hai.

Cưới em gái Văn Toàn

Hoà Minzy về quê Văn Toàn ăn cưới Nguyễn Nụ (Ảnh: FBNV - Tiktok Quy Rau)

Hoà Minzy cùng bố mẹ và em gái Văn Toàn

Trước đây, Văn Toàn và Hòa Minzy từng nhiều lần được cư dân mạng nhiệt tình “đẩy thuyền” vì sự ăn ý và những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giờ đây, khi mỗi người đều có những định hướng và hạnh phúc riêng, sự ủng hộ dành cho nhau trong cuộc sống cho thấy tình bạn của họ là “real” và đáng ngưỡng mộ. Sự góp mặt của nữ ca sĩ trong ngày trọng đại của em gái Văn Toàn chính là minh chứng rõ nhất cho một tình bạn tri kỷ thuần khiết. Trong ngày vui, nữ ca sĩ còn bị các chị gái của Văn Toàn trêu là "em dâu hụt" và cười nói vô cùng thoải mái.

Nguyễn Nụ sinh năm 1997 từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nhờ nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang hiện đại. Tuy nhiên, cô cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Hồi cuối tháng 3, khi khoe chiếc nhẫn kim cương sang trọng, Nguyễn Nụ vẫn hài hước phủ nhận tin đồn kết hôn và khẳng định mình còn “độc thân”. Chính vì vậy, thông tin cô lên xe hoa vào giữa tháng 4 khiến không ít người bất ngờ. Qua những hình ảnh hiếm hoi tại đám cưới, chú rể được nhận xét là có ngoại hình cao ráo, điển trai, rất xứng đôi với em gái nam tiền đạo.