MC Huyền Trang Mù Tạt bật khóc khi mẹ tuyển thủ Đức Huy nói: "Thời đại này con không phải lo chuyện mẹ chồng - nàng dâu"

Trong một chương trình truyền hình mới đây, sự xuất hiện của bà Nhâm - mẹ tuyển thủ Phạm Đức Huy - cùng con dâu là MC Huyền Trang (Mù Tạt) đã trở thành tâm điểm chú ý. Tại đây, bà Nhâm đã có những lời tâm sự rút ruột rút gan gửi đến con dâu sau vài tháng về chung một nhà.

Khi chứng kiến những góc khuất áp lực trong công việc của Mù Tạt, bà Nhâm đã nắm chặt tay con dâu và nhắn nhủ: "Mẹ rất muốn nói với con, hôm nay mẹ dự chương trình mới thấy công việc của con vất vả thế nào. Mẹ chỉ mong con cố gắng giữ gìn sức khỏe, hai vợ chồng quan tâm chăm sóc nhau. Làm việc vui buồn ở đâu mẹ cũng luôn đồng hành, khó khăn cứ điện về tâm sự với mẹ".

Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt ấn tượng chính là tư duy hiện đại và sự tâm lý hiếm có của mẹ Đức Huy. Bà khẳng định trong gia đình mình không tồn tại khái niệm phân biệt đối xử giữa con đẻ và con dâu.

"Đừng bao giờ con nghĩ mẹ chồng - nàng dâu bởi vì mẹ không có con gái. Con dâu hay con trai mẹ đều coi như nhau. Bây giờ thời hiện đại rồi, mẹ không nghĩ chuyện đó nữa", bà Nhâm chia sẻ. Lời khẳng định đanh thép nhưng đầy tình thương của bà không chỉ khiến Mù Tạt khóc nức nở vì xúc động mà còn khiến nhiều khán giả nữ phải thầm "ghen tị".

MC Huyền Trang Mù Tạt bật khóc khi mẹ mẹ Đức Huy chia sẻ

Mẹ chồng - nàng dâu nhà Đức Huy cực thân thiết

Dù mới về làm dâu nhà tuyển thủ Phạm Đức Huy được vài tháng, nhưng MC Huyền Trang Mù Tạt đã nhanh chóng hòa nhập và nhận được sự tin yêu tuyệt đối từ phía gia đình chồng. Bà Nhâm thấu hiểu con dâu là người va chạm xã hội, có hiểu biết nên bà luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô phát triển sự nghiệp.

Bà Nhâm nhắn nhủ thêm: "Điều mẹ mong muốn nhất là các con không phải lo đến bố mẹ, chỉ cần hai con giữ gìn sức khỏe và quan tâm, chăm sóc nhau là đủ". Có thể thấy, sự thấu hiểu từ phía gia đình chồng chính là chìa khóa giúp nữ MC cá tính của VTV ngày càng rạng rỡ và tự tin hơn sau khi kết hôn.

Hiện đoạn clip ghi lại lời dặn dò của bà Nhâm vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về "mưa" lời khen cho người mẹ chồng quốc dân trong truyền thuyết.

Bố mẹ Đức Huy cực kì cưng chiều nàng dâu mới