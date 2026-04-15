MC Mù Tạt khi cưới tuyển thủ Đức Huy: "Chồng không thích cho đi làm sớm nhưng không nói chồng nuôi", bố chồng cực cưng chiều

Kể từ khi chính thức về chung một nhà, cặp đôi "trai tài gái sắc" của làng bóng đá và truyền hình Đức Huy - MC Huyền Trang Mù Tạt luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Không phô trương hay quá màu mè, cuộc sống hôn nhân của Mù Tạt và "Hoàng tử" Đức Huy luôn tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện "dở khóc dở cười" đậm chất riêng.

Hậu đám cưới linh đình, MC Mù Tạt mới đây gây chú ý khia sẻ bức hình selfie xinh đẹp kèm dòng chú thích hóm hỉnh tiết lộ: "Chồng không thích cho đi làm sớm, nhưng chồng cũng không nói chồng nuôi".

Huyền Trang Mù Tạt xinh đẹp trở lại với công việc hậu đám cưới linh đình bên Đức Huy, khoe món quà quê của bố chồng

Câu nói này ngay lập tức khiến netizen rần rần vì độ thực tế và hài hước. Dù không muốn vợ vất vả dậy sớm đi làm, nhưng nam cầu thủ gốc Hải Dương vẫn rất tôn trọng công việc và đam mê của vợ. Cách hành xử "vừa đấm vừa xoa" này của Đức Huy khiến dân mạng gật gù: Đúng là phong cách của "Hoàng tử" - phũ phàng nhưng vẫn yêu thương vợ.

Không chỉ có hôn nhân hạnh phúc bên chồng, Huyền Trang còn khiến nhiều người ghen tị khi khoe được bố chồng cưng chiều. Trong bức ảnh được cô chia sẻ, bố chồng cô - ông Phạm Đức Đông (được lưu tên là "Bố Đông") đã gửi tin nhắn chu đáo cho con dâu: "Bố dìm cá trê mang ra cho các con, cầm vào sân hay đá xong thì ra xe bố lấy".

Vợ chồng Đức Huy - Mù Tạt chụp ảnh kỉ niệm với gia đình bên nội tại đám cưới

Đời thường, MC Huyền Trang Mù Tạt rất được lòng bố mẹ chồng, thường xuyên khoe được bố mẹ Đức Huy ưu ái, còn hơn con trai ruột

Thậm chí, nữ MC còn khoe ảnh đĩa cá kho và rau luộc - những món quà quê giản dị nhưng chứa đựng tình cảm to lớn của bố chồng kèm dòng chữ: "Trung bình mỗi lần gặp bố chồng". Có thể thấy, Huyền Trang vẫn luôn nhận được sự chăm sóc tận tình từ gia đình nhà chồng, đập tan mọi định kiến về mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" hay "bố chồng con dâu" thường thấy.

Đức Huy đưa vợ mới cưới đi thăm thú Ninh Bình nhưng biểu cảm lầy lội của anh chàng mới chiếm spotlight

Bên cạnh những câu chuyện gia đình, nhan sắc đời thường của MC Huyền Trang Mù Tạt cũng khiến fan xuýt xoa. Dù xuất hiện với lớp makeup nhẹ nhàng hay khi đang ngồi trên thuyền cùng chồng, cô vẫn giữ được nét rạng rỡ, trẻ trung, xinh đẹp. Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của vợ, Đức Huy lại gây cười với những biểu cảm "lầy lội" khó đỡ, đúng thương hiệu của mình. Đức Huy còn tự thuật: "Dù long thể bất an nhưng vẫn yêu chiều vợ. Cho đi ăn hết các quán ngon nhất phố cổ Hoa Lư"...

Từ tình chị em, tình bạn đến tình cảm vợ chồng, cuộc sống tân hôn của MC Huyền Trang Mù Tạt và tuyển thủ Đức Huy hiện tại chính là minh chứng cho một tình yêu hạnh phúc: không cần quá hào nhoáng, chỉ cần sự thấu hiểu, tôn trọng và tình yêu thương từ những điều nhỏ nhặt nhất trong gia đình.