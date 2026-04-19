Khánh Thi – Chí Anh kết hợp: DanceSport Việt Nam "quét sạch" HCV, khiến đối thủ Đông Nam Á phải "ngả mũ"

Tại giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Philippines, đội tuyển Việt Nam đã có một ngày khởi đầu (18/4) không thể ấn tượng hơn. Với tổng cộng 6 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, đoàn Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu toàn đoàn, vượt qua những đối thủ mạnh như nước chủ nhà Philippines và Thái Lan. Đây là kết quả của một chiến lược dài hơi và sự đầu tư nghiêm túc từ phía Liên đoàn cũng như các đơn vị chủ quản.

Tuyển DanceSport Việt Nam gặt hái HCV

Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên chính là màn trình diễn đẳng cấp của cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương. Đại diện cho đội KVTT Công an Nhân dân, bộ đôi này đã thiết lập một kỷ lục cá nhân ấn tượng khi giành "hat-trick" với 3 Huy chương Vàng ở các nội dung quan trọng nhất của hệ Latin: Toàn năng (5 điệu), Samba và Paso Doble. Những bước nhảy của Phan Hiển – Thu Hương không chỉ chinh phục ban giám khảo bởi kỹ thuật điêu luyện, độ chuẩn xác cao mà còn bởi thần thái áp đảo, thể hiện đẳng cấp của những nhà vô địch thực thụ.

Phan Hiển - Thu Hương khẳng định đẳng cấp

Bên cạnh sự thống trị ở nội dung Latin, đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở nội dung Standard – vốn không phải là thế mạnh tuyệt đối trước đây. Cặp đôi Anh Minh – Trường Xuân đã xuất sắc mang về 2 Huy chương Vàng ở điệu Waltz và Slow Foxtrot, đồng thời giành thêm 1 Huy chương Bạc nội dung Toàn năng Standard. Cùng với đó, tấm Huy chương Vàng của Quốc Bảo – Minh Châu ở nội dung Viennese Waltz đã góp phần hoàn thiện bức tranh thành công rực rỡ của đội nhà, minh chứng cho sự phát triển đồng đều ở cả hai thể loại nhảy.

Các VĐV trẻ cũng đã có phong độ ổn định

Thành công này không thể không nhắc đến dấu ấn của ban huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của "cặp bài trùng" HLV trưởng Khánh Thi và Chí Anh, đội tuyển đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn bản lĩnh, chiến thuật và tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng. HLV Khánh Thi đã xây dựng được một hệ thống đào tạo và định hướng rõ ràng, giúp các vận động viên không chỉ phát huy tối đa tiềm năng cá nhân mà còn tạo nên một tập thể có chiều sâu.

Sự trưởng thành của các vận động viên trẻ cũng là một điểm sáng đáng tự hào. Những cái tên như Ngọc An, Tố Uyên (với 2 Bạc, 1 Đồng) hay các vận động viên nội dung đơn như Hoàng Ngọc, Hoàng Misaki đều đã chạm tay vào những tấm huy chương quốc tế danh giá. Ngay cả những gương mặt chưa có huy chương như Lê Mai Thư hay Tạ Liên Giang cũng đã lọt vào top dẫn đầu (hạng 4 và hạng 6), hứa hẹn sẽ là lực lượng kế cận triển vọng trong tương lai gần.

Hôm nay (19/4), đội tuyển tiếp tục bước vào các nội dung Vô địch quốc tế xếp hạng. Đây là thử thách cam go hơn khi các vũ công phải đối đầu với những đối thủ mạnh để tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng WDSF. Tuy nhiên, với "bàn đạp" tâm lý vững chắc từ ngày ra quân, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào những kỳ tích mới. DanceSport Việt Nam đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, nơi sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những đàn anh như Phan Hiển và sức trẻ của thế hệ Gen Z đang tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, đưa màu cờ sắc áo Việt Nam tung bay trên đỉnh cao Đông Nam Á.

