Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển: "Nàng thơ nhí" xinh yêu như búp bê

Dù mới bước sang tuổi lên 3, bé Lisa – ái nữ út nhà cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển đã nhanh chóng trở thành một "thế lực nhí" trên mạng xã hội nhờ diện mạo xinh xắn như búp bê và thần thái chuẩn "con nhà nòi".

Loạt ảnh cực xinh yêu đón tuổi mới của bé Lisa

Bé Lisa, tên thật là Thùy Linh, chào đời vào tháng 9/2023. Đây là "trái ngọt" thứ ba của Khánh Thi và Phan Hiển sau anh trai Kubi (Minh Cường) và chị gái Anna (Vương Diễm). Một chi tiết thú vị ít người biết là cái tên Lisa được chính anh trai Kubi đặt cho em gái, xuất phát từ lòng ngưỡng mộ đối với thành viên Lisa của nhóm nhạc toàn cầu BlackPink.

Gia đình 5 thành viên nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Ngay từ khi xuất hiện trong những bộ ảnh đầu đời, Lisa đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Nhiều khán giả ưu ái nhận xét nhóc tì sở hữu gương mặt đẹp như tranh vẽ. Phan Hiển từng tự hào chia sẻ rằng con gái may mắn thừa hưởng trọn vẹn những "gen trội" từ mẹ, đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh và khuôn miệng duyên dáng.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao nghệ thuật, Lisa sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Dù chưa đầy 3 tuổi, cô bé đã được bố mẹ cho tiếp xúc với phòng tập dancesport. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ trên trang cá nhân, Lisa gây ấn tượng mạnh với dáng đứng chuyên nghiệp, những bước di chuyển linh hoạt và sự tự tin trước ống kính.

Trên trang cá nhân của "nữ hoàng dancesport" Khánh Thi, những hình ảnh về Lisa luôn thu về lượng tương tác khổng lồ. Từ những bộ ảnh thời trang lộng lẫy như công chúa đến những khoảnh khắc đời thường tinh nghịch, Lisa luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Ảnh: FBNV