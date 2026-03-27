Cận cảnh nhan sắc xinh yêu như "búp bê sống" của bé Lisa, cực phẩm gen trội nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Chào đời vào tháng 9/2023, bé Lisa (tên thật Thuỳ Linh) là trái ngọt thứ ba của cặp đôi kiện tướng khiêu vũ thể thao Khánh Thi và Phan Hiển. Ngay từ khi mới lọt lòng, cô công chúa nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, không chỉ bởi danh tiếng của bố mẹ mà còn bởi hành trình chào đời đầy cảm xúc của một "em bé triệu view". Sự xuất hiện của Lisa đã chính thức hoàn thiện đội hình "đủ nếp đủ tẻ" cho gia đình kiện tướng, bên cạnh anh trai Kubi và chị gái Anna.

Thời gian gần đây, Lisa Thùy Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài bụ bẫm và nét đẹp được ví như "búp bê sống". Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, đen láy mang đậm nét sắc sảo của mẹ Khánh Thi, kết hợp cùng khuôn miệng duyên dáng và nụ cười rạng rỡ thừa hưởng từ bố Phan Hiển.

Ngắm trọn bộ ảnh đáng yêu của bé Lisa (Ảnh: Khánh Thi)

Trong bộ trang phục váy ren trắng tinh khôi cùng chiếc mũ bonnet cổ điển, cô bé biến hóa linh hoạt từ những biểu cảm ngây ngơ, nũng nịu bên chú thỏ bông đến những khoảnh khắc cười thả ga đầy tự nhiên. Chính sự hồn nhiên này đã giúp bộ ảnh thoát khỏi khuôn mẫu sắp đặt khiến người xem lụi tim vì vẻ đáng yêu.

Bộ ảnh của Lisa nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Đa số khán giả đều cho rằng Lisa chính là "bản sao hoàn hảo" của bố mẹ và dự đoán em sẽ sớm nối gót anh chị mình để trở thành một nhân tố triển vọng trong tương lai.

Khánh Thi và Phan Hiển cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của ái nữ. Qua đó, công chúng không chỉ thấy một Lisa xinh đẹp trong các bộ ảnh nghệ thuật mà còn là một cô bé hiếu động, được nuôi dạy trong môi trường tràn ngập tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.