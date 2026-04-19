Khánh Thi nghẹn ngào xúc động khi Phan Hiển - Đặng Thu Hương giành "hat-trick" HCV Đông Nam Á

Trong tối ngày 18/4, cặp đôi "vàng" của làng DanceSport Việt Nam – Phan Hiển và Thu Hương đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi liên tiếp mang về 3 tấm Huy chương Vàng (HCV) danh giá tại giải vô địch Đông Nam Á tổ chức tại Philippines.

Vượt qua những đối thủ nặng ký trong khu vực, Phan Hiển và Thu Hương đã có một ngày thi đấu thăng hoa với phong độ cực kỳ ổn định. Với kỹ thuật điêu luyện và sự phối hợp ăn ý, cặp đôi đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để hoàn tất cú "hattrick" 3 lần đứng trên bục cao nhất của giải đấu. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của DanceSport Việt Nam tại đấu trường khu vực mà còn là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ, vượt qua nhiều áp lực của hai vận động viên.





Chia sẻ trên trang cá nhân ngay sau chiến thắng, "kiện tướng" Khánh Thi – người vợ đồng thời là người thầy sát cánh cùng Phan Hiển đã không giấu nổi sự xúc động: “Nửa đêm mà tim vẫn đập nhanh hơn nhạc. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi Quốc ca Việt Nam vang lên tại Philippines ngày 18/04/2026".

Niềm hạnh phúc của ban huấn luyện và các vận động viên như được nhân đôi khi hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng liên tục được kéo lên ở vị trí cao nhất. Đây là minh chứng cho tinh thần quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội tuyển DanceSport Việt Nam trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.