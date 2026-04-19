Nhan sắc Victoria Beckham sau 30 năm vẫn đỉnh chóp, đón sinh nhật ngọt ngào bên gia đình, buồn vì sự tuyệt giao của con trai cả

Sau một ngày kỷ niệm sinh nhật đầy cảm xúc tại Miami, Victoria Beckham đã chính thức lên tiếng chia sẻ về sự biết ơn dành cho tổ ấm nhỏ. Thế nhưng, đằng sau nụ cười rạng rỡ bên chiếc bánh sinh nhật, sự im lặng đến đáng sợ của Brooklyn Beckham vẫn là dấu hỏi lớn khiến công chúng xót xa cho "biểu tượng thời trang" thế giới.

Dù đang vướng vào những ồn ào không đáng có với cậu con trai cả, Victoria vẫn cho thấy bản lĩnh của một người phụ nữ quyền lực khi tận hưởng trọn vẹn những giây phút hạnh phúc bên những người thân yêu còn lại.

"Hãy mơ lớn và biết ơn": Thông điệp ý nghĩa tuổi 52

Trên trang cá nhân, Victoria đã chia sẻ khoảnh khắc đầy sang trọng trong chiếc váy satin trễ vai quyến rũ khi chuẩn bị thổi nến. Bà Becks không giấu nổi sự xúc động khi viết: "Một ngày thật thần kỳ cùng gia đình và bạn bè. Cảm ơn mọi người vì tất cả tình yêu và sự tử tế. Tôi cảm thấy rất biết ơn".

Thông điệp "Hãy mơ lớn, rồi hãy mơ còn lớn hơn nữa!!!" của cô như một lời khẳng định về tinh thần lạc quan, bất chấp những sóng gió bủa vây cuộc sống riêng tư. Bữa tiệc sinh nhật không chỉ có nến và hoa, mà còn tràn ngập những lời chúc "có cánh" từ các thành viên Spice Girls và những người bạn thân thiết.

David Beckham và màn chúc mừng "vừa tình vừa hài"

Sir David Beckham đã khiến cộng đồng mạng phấn khích khi dành cho vợ một bài đăng cực kỳ kỳ công. Không chỉ đăng lại khoảnh khắc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong MV Say You'll Be There năm 1996, David còn hóm hỉnh trêu chọc vợ bằng bức ảnh Victoria đứng cạnh chiếc Rolls-Royce thuở nhỏ.

Đây là màn "nhắc lại bài cũ" đầy lầy lội về tranh cãi "giai cấp công nhân" nổi tiếng trong phim tài liệu Netflix. David không quên dành những lời ngọt ngào nhất: "Chúc mừng sinh nhật Posh Spice độc nhất vô nhị. Em xứng đáng với tư cách là người vợ, người mẹ và cả bạn tập gym tuyệt vời nhất". Các cậu con trai Romeo và Cruz cũng đồng loạt đăng ảnh cũ tình cảm bên mẹ, tạo nên một bầu không khí gia đình ấm áp.

Thủa nhỏ cô đã được bố chở đi học bằng Rolls-Royce

Victoria nhận được lời chúc ngọt ngào từ các con, ngoại trừ Brooklyn

Khoảng cách không thể san lấp với Brooklyn Beckham

Tuy nhiên, sự rạng rỡ của bữa tiệc vẫn không thể che mờ sự vắng mặt của Brooklyn Beckham. Chàng trai 27 tuổi hoàn toàn phớt lờ ngày vui của mẹ, giữ đúng tuyên bố "cắt đứt quan hệ" và cáo buộc bố mẹ kiểm soát mình suốt nhiều năm.

Trước sự lạnh lùng của con trai cả, Victoria lần đầu trải lòng với tờ Wall Street Journal: "Chúng tôi luôn yêu các con rất nhiều và cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất. Suốt 30 năm qua, mục tiêu duy nhất của chúng tôi là bảo vệ và yêu thương các con". Câu trả lời đầy bao dung nhưng cũng chứa đựng nỗi đau của người làm mẹ khi nỗ lực hàn gắn gia đình dường như vẫn đang đi vào ngõ cụt.

Cuộc chiến ngầm nhà Beckham có lẽ sẽ còn kéo dài, nhưng qua sinh nhật lần này, người hâm mộ thấy một Victoria vẫn đứng vững, kiêu hãnh và tràn đầy tình yêu thương bên cạnh những người thực sự trân trọng mình.