Ai mê rãnh lưng sâu đẹp thì đừng bỏ qua những bài tập này!

Bước vào phòng gym hiện tại, người tập không chỉ chú trọng đến vòng 3, giảm mỡ bụng... mà còn mong muốn một tấm lưng quyến rũ, gợi cảm. Thực tế, rãnh lưng không tự nhiên mà có; đó là kết quả của sự kết hợp tinh tế giữa việc phát triển nhóm cơ dựng sống và kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể một cách khoa học.

"Đánh thức" các khối cơ dọc sống lưng

Để tạo được độ sâu cho rãnh lưng, các lưu ý các bài tập phức hợp tác động trực tiếp đến vùng cơ chạy dọc cột sống. Đứng đầu danh sách chắc chắn là Deadlift.

Được mệnh danh là "ông vua" của các bài tập, Deadlift không chỉ xây dựng sức mạnh toàn thân mà còn buộc các dải cơ lưng dưới phải hoạt động hết công suất để giữ vững trọng tâm, từ đó tạo nên độ dày và nét cắt rõ rệt cho rãnh lưng.

Kỹ thuật Deadlift:

Tư thế chuẩn: Đứng thẳng, chân rộng bằng vai, thanh tạ nằm giữa bàn chân.

Nắm tạ: Hạ người xuống (gập gối, đẩy mông ra sau), nắm tạ rộng hơn vai.

Thực hiện: Giữ lưng thẳng, siết chặt lưng và mông, nâng tạ lên bằng cách duỗi thẳng gối và hông.

Kết thúc: Đứng thẳng, siết cơ, sau đó hạ tạ có kiểm soát.

Bên cạnh đó, Hyperextension (Gập người trên ghế dốc) và Good Morning là những bài tập cô lập tuyệt vời.

Nếu Hyperextension giúp người tập cảm nhận rõ rệt sự co bóp của cơ lưng dưới một cách an toàn, thì Good Morning lại đòi hỏi sự kiểm soát cơ thể khắt khe, giúp định hình vùng thắt lưng thêm phần săn chắc. Đối với những người bận rộn, bài tập Superman (Nằm sấp nâng người) ngay tại nhà cũng mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc "điêu khắc" đường nét dọc sống lưng mà không cần đến tạ nặng.

Một sai lầm phổ biến là chỉ tập trung vào lưng dưới mà quên mất sự cân bằng. Một rãnh lưng đẹp chỉ thực sự nổi bật khi đặt trong một tổng thể lưng hình chữ V hoàn hảo. Các bài tập như Seated Cable Row (Kéo cáp trên ghế) hay Bent Over Row (Gập người chèo tạ) đóng vai trò quan trọng trong việc tăng độ chi tiết cho vùng lưng giữa. Khi thực hiện động tác ép chặt hai bả vai, các khối cơ sẽ được đẩy lên, vô tình tạo ra một "thung lũng" sâu hơn chính là đường rãnh lưng mà phái đẹp hằng ao ước.

