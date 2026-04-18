Tuyển Thái Lan thua sốc Lào ở giải Đông Nam Á, HLV trưởng từ chức ngay sau trận đấu!

Bước vào lượt trận quyết định tại bảng B giải U17 Đông Nam Á chiều tối ngày 18/4, U17 Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn và nắm quyền tự quyết trong tay. Thực tế, đội bóng xứ Chùa vàng đã có khởi đầu thuận lợi khi sớm vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sự chủ quan và những lỗ hổng hàng phòng ngự đã khiến đội bóng xứ Chùa Vàng phải trả giá đắt.

U17 Lào thắng 3-2 U17 Thái Lan

U17 Thái Lan vẫn để U17 Lào lội ngược dòng thành công với tỷ số 3-2. Kết quả này chính thức tiễn thầy trò HLV Sirisak về nước ngay từ vòng bảng khi chỉ xếp thứ 3 chung cuộc. Trong khi đó, U17 Lào đã tạo nên một trong những địa chấn lớn nhất lịch sử bóng đá trẻ khu vực khi hiên ngang tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Sirisak Yodyardthai đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình và tuyên bố rời ghế nóng:

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Màn trình diễn của đội tại giải đấu lần này đã không đáp ứng được kỳ vọng. Tôi xin cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã trao cơ hội, nhưng giờ là lúc tôi nên dừng lại".

HLV U17 Thái Lan từ chức (Ảnh: FAT)

Dù rời đi trong cay đắng, ông vẫn dành niềm tin cho các học trò và kêu gọi khán giả tiếp tục ủng hộ lứa cầu thủ trẻ này vì họ vẫn còn tương lai dài phía trước.

Việc bị loại sớm bởi một đối thủ bị đánh giá yếu hơn như Lào là "gáo nước lạnh" dội vào tham vọng của bóng đá Thái Lan. Sau thất bại trước U17 Myanmar ở lượt đấu trước và đỉnh điểm là trận thua Lào, dư luận xứ Chùa vàng đang đặt dấu hỏi lớn về hệ thống đào tạo và định hướng phát triển của FAT.