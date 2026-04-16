Thắng 10-0, tuyển Việt Nam đặt một chân vào bán kết, đẩy Indonesia vào thế khó ở giải Đông Nam Á

Vào chiều nay (16/4), U17 Việt Nam đã tạo nên màn “hủy diệt” đúng nghĩa khi vùi dập U17 TImor Leste với tỉ số 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026.

Ngay từ phút thứ 5, tỉ số trận đấu đã được mở. Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi siêu phẩm đá phạt từ góc hẹp, đưa bóng đi với quỹ đạo cực kỳ khó chịu khiến thủ môn đối phương không thể cản phá.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) 2 bàn trong hiệp 1 nhờ 2 cú đá phạt.

Sau bàn thắng sớm, U17 Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, liên tục dồn ép đối thủ. Phút 20, Đại Nhân nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp mạch lạc bên cánh trái. Chỉ 4 phút sau, Ngọc Sơn tung cú sút uy lực nâng tỉ số lên 3-0. Trong khi đó, Nguyễn Lực tiếp tục tỏa sáng với cú đá phạt đẳng cấp ở phút 31, hoàn tất cú đúp và giúp U17 Việt Nam dẫn 4-0 ngay sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi, thậm chí còn trở nên khó khăn hơn với U17 TImor Leste khi U17 Việt Nam gia tăng sức ép lớn hơn. Trần Trí Dũng nâng tỉ số lên 5-0 ở phút 61, trước khi Văn Dương bắt đầu màn trình diễn cá nhân ấn tượng. Chỉ trong hơn 10 phút, cầu thủ này ghi liền 3 bàn (68’, 70’, 80’) và có thêm một kiến tạo.

U17 Timor Leste cố gắng dâng cao tìm bàn danh dự nhưng không hiệu quả. Tận dụng khoảng trống mênh mông, U17 Việt Nam liên tiếp trừng phạt đối thủ. Duy Khang ghi bàn, trước khi Nguyễn Lực hoàn tất cú hat-trick ở phút 85, ấn định chiến thắng 10-0.

Cục diện bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 sau trận thắng của U17 Việt Nam.

Một chiến thắng không chỉ đậm về tỉ số mà còn cho thấy sự chênh lệch rõ ràng về trình độ, đồng thời khẳng định sức mạnh đáng gờm của U17 Việt Nam tại giải đấu. Với 6 điểm và hiệu số +14 sau 2 trận, đội quân của HLV Roland tạm vươn lên dẫn dầu bảng A. Vào tối nay, U17 Indonesia (3 điểm, hiệu số +4) sẽ chạm trán với U17 Malaysia (0 điểm, hiệu số -4).

Ở lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U17 Indonesia vào ngày 19/4. Theo điều lệ giải, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp. Và với cục diện hiện tại, nhiều khả năng U17 Việt Nam chỉ cần một trận hòa ở lượt cuối để giữ vững ngôi nhất bảng, trong khi U17 Indonesia buộc phải thắng.

Đáng nói, bảng B hoàn toàn có thể kết thúc với cục diện cả đội nhất và nhì bảng cùng có 7 điểm. Bởi vậy, kể cả khi nhì bảng A với 7 điểm nhưng hiệu số bàn thắng thấp hơn, U17 Indonesia vẫn sẽ bị loại.

Tỉ số: U17 Việt Nam 10-0 U17 Timor Leste